OPEC+宣布明年首季暫停增加產量

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的8個主要產油國於11月30日開會後決定，維持11月初制定的產量計劃，在2026年頭3個月暫停增產。



OPEC石油輸出國組織：圖為2022年10月5日，OPEC+在奧地利維也納舉行會議，現場展示OPEC旗幟。（Reuters）

沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼的代表，當天舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。OPEC+於會後發表聲明說，由於季節性因素，上述國家決定在2026年1月、2月和3月暫停增產步伐，產量與2025年12月保持相同。

聲明還說，當前全球經濟預期相對平穩，石油市場基本面穩健。同時，為維護石油市場穩定，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏。各國計劃明年1月4日再次開會，作進一步決定。

新華社報道，2023年4月宣布，上述8國宣布日均自願減產約165萬桶原油；並於同年11月再次宣布額外自願減產，日均減少220萬桶。

此後，這兩大減產措施多次延期。但在此期間，美國、加拿大等國原油產量增加，導致OPEC+失去部份市場份額。今年3月，上述8國決定自4月1日起逐步增加原油產量。