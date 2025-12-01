特朗普稱他已決定聯儲會主席人選　其首席經濟顧問呼聲高

美國總統特朗普周日表示，他已經決定了下一任聯儲會主席的人選。此前他明確表示希望他提名的人選能夠降低利率。

「我知道我要選誰，沒錯。」特朗普在返回華盛頓的空軍一號上告訴記者，但他沒有透露人選姓名。「我們會宣布的。」

特朗普首席經濟顧問呼聲高

知情人士上周告訴彭博新聞社，特朗普的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特被認為是接替鮑威爾的可能人選。

周日早些時候在哥倫比亞廣播公司(CBS)的「面對國家」節目中，哈塞特拒絕回答是否認為自己是接替聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾的熱門人選，稱前述報導為「謠言」。然而他指出，市場對特朗普即將提名人選的消息反應積極——這微妙地回應了投資者對於他和總統關係過於密切的擔憂。

「國債招標非常成功，利率下降了，我認為美國人民可以期待特朗普總統選擇一位人選，能夠幫助他們獲得更便宜的汽車貸款，以及更便捷、以更低利率獲得抵押貸款。」哈塞特說，「從市場對我的傳聞的反應來看，我們就看到了這一點。」

或聖誕節假期前宣布提名人選

財政部長斯科特·貝森特負責監督這個遴選程序，他上周表示，特朗普可能會在12月25 日聖誕節假期前宣布他的提名人選。

除了哈塞特，潛在候選人還有聯儲會理事克里斯托弗·沃勒和米歇爾·鮑曼，前聯儲會理事凱文·沃什，貝萊德的裡克·裡德。特朗普也經常表示他希望貝森特擔任聯儲會主席，但貝森特一再拒絕這一提議。

無論特朗普選擇誰，都需要參議院確認。鮑威爾的聯儲會主席任期將於5月結束。