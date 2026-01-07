滙豐工商金融推「公司戶口健康指南」助中小企妥善管理戶口

中小企一直是香港經濟的重要命脈。過去幾年，為面對各種挑戰，各界推出不少支援措施，包括靈活融資方案、創新數碼工具及市場資訊等，以支持中小企。然而，在應對市場變化的過程中，不少中小企卻忽略了業務營運的基本步 —— 管理銀行戶口運作的重要性。



一個運作良好的銀行戶口，對中小企而言是重要資產，無論是用作支付供應商、與客戶交易、收款，還是申請銀行融資都不可或缺。

然而不少中小企老闆反映，日常業務繁忙，很多大小事務都要「一腳踢」，在專注拓展業務時，或會忽略戶口使用細節或銀行訊息。滙豐工商金融作為中小企值得信賴的營商夥伴，特意推出「公司戶口健康指南」，助中小企建立良好的戶口管理習慣，配合一系列保障客戶的措施，讓中小企把握新機遇的同時，亦能妥善管理公司資產，穩步前行。

堅守「公私分明」底線 妥善保存交易紀錄

隨著電子商貿蓬勃發展，網上支付和電子錢包極為便利，公司與個人賬目的界線因此也比以往更加模糊。有中小企為求方便，或會混用不同戶口，例如利用公司戶口支付個人網上購物或家庭開支，或透過公司戶口轉賬至其他個人戶口，甚至從個別人士收取大額現金存款。這些做法不但令個人及公司賬目混淆，令記賬過程變得複雜，更會導致稅務申報混亂。

要妥善管理公司賬目，關鍵在於堅守「公私分明」的原則，明確界定公司戶口只作商業而非私人用途。同時，無論是線上或線下交易，亦應妥善保存所有單據、合約或交易紀錄，以建立清晰和可追溯的現金流。

慎防第三方支付陷阱 善用可靠付款渠道

為提升營運效率，中小企會使用各式各樣的第三方付款中介平台處理轉賬或收款，卻未必有足夠資源逐一核實新興支付平台的安全性及合規性。若不慎選用無牌的支付平台，導致資金來源及流向難以追蹤。部分企業可能會因應第三方要求，利用公司戶口代收款項或付款，在不知情的情況下牽涉不法活動，帶來嚴重後果。

要避免誤墮法網，大家應只選用持牌銀行或付款中介機構，善用銀行電子支付平台或持牌機構進行交易，確保每筆款項合規且易於追蹤；同時拒絕使用公司戶口協助他人處理與自身業務無關的交易，避免承擔不必要的風險。

銀行查詢勿輕視 主動通知銀行有關業務變動

為加強偵測異常交易，銀行會運用人工智能及大數據技術，以保障客戶。但中小企老闆忙於打理生意，較容易忽略銀行通知，或未能理解銀行為何需要查詢或要求更新資料。常見情況包括：在銀行來電查詢可疑交易時未有及時接聽，公司董事離任後未有及時更新戶口授權資料，或拓展業務（如開拓網店）卻未有主動通知銀行。以上等等都令銀行未能及時掌握企業的最新情況。

為避免影響交易服務順暢運作，企業應啟用商務「網上理財」推送通知功能，定期查看提示訊息、待辦事項及電郵，並及時回覆銀行來電，與銀行保持及時溝通。當公司架構、業務性質或聯絡資料有變時，應盡早主動通知銀行，以便銀行為你提供更切合需求的建議與服務。

此外，企業也應審慎查核並了解新客戶與合作夥伴的背景，特別注意是否涉及金融犯罪與制裁相關的潛在風險，以全面保障業務的合規。

在瞬息萬變的數碼時代，「公司戶口健康」可謂是中小企應對外部挑戰、鞏固內部管理的「基本功」。養成良好戶口管理習慣，不但能保障你的資產，更能確保你在拓展業務時，銀行服務能暢順無阻地配合你的步伐。

想知道你的公司戶口是否夠「Fit」以迎接新挑戰？

歡迎親臨香港滙豐總行大廈6樓中小企中心，體驗全新互動遊戲，測試自己有多了解公司戶口管理的正確操作與常見錯誤。你亦可立即下載《公司戶口健康指南》，掌握實用貼士，並透過香港滙豐Business Express流動應用程式，隨時隨地輕鬆管理你的公司戶口。

你的公司戶口夠「Fit」嗎？親臨滙豐總行6樓中小企中心玩遊戲，測試自己對正確操作公司戶口有冇足夠認識！

完成互動遊戲後，更可獲贈精美紀念品。

（資料及相片由客戶提供）