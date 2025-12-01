本港10月零售額升6.9%　電器等升幅近25%

也政府統計處最新公布，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為352億元，按年升6.9%，好過市場預期升4.7%，並連升6個月。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升5.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年10月與2024年10月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升24.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升9.5%）；其他未分類消費品（上升9.7%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.0%）；百貨公司貨品（上升5.8%）；服裝（上升0.9%）；藥物及化妝品（上升3.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升1.1%）；以及眼鏡店（上升4.4%）。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌1.8%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌20.1%）；燃料（下跌8.7%）；書報、文具及禮品（下跌0.6%）；傢具及固定裝置（下跌2.3%）；以及中藥（下跌6.6%）。

政府發言人表示，零售銷售的復蘇勢頭在10月繼續增強。零售業總銷貨價值按年上升6.9%，升幅較上月進一步加快。大部分主要零售商類別的銷售繼續增長。展望未來，消費氣氛持續改善，以及訪港旅客人次持續顯著上升，應繼續為零售業務帶來支持。