長者高危！首7月詐騙涉43億　滙豐夥東華三院拆解三大常見騙局

近年詐騙案猖獗，手法層出不窮，不但令市民蒙受金錢損失，更破壞社會互信。根據警方資料顯示，本港今年1至7月已錄得24,644宗詐騙個案，涉及損失金額高達43.4億元，情況嚴峻。數據更指出，學生及長者受騙的個案比其他年齡層更多，成為騙徒的主要目標。



作為本港主要銀行之一，滙豐擁有180萬名長者客戶，非常關注長者受騙的情況。為此，滙豐特別聯同全港歷史最悠久的慈善機構之一——東華三院，展開緊密合作。借助東華三院龐大的安老服務網絡，滙豐在過去半年派出義工走訪其轄下8個服務單位，舉辦防騙講座，致力提高長者的防騙意識及警覺性。

東華三院代表頒發紀念狀予滙豐香港區零售銀行及財富管理業務反欺詐主管黃詠詩（中）及滙豐香港區零售銀行及財富管理業務商業營運總監楊穎姿（右）。

專家剖析：針對長者三大常見騙局

要防範詐騙，首要是了解騙徒的手法。東華三院第一副主席曾慶業出席滙豐防騙活動時指出，現時針對長者的騙案主要分為三大類，呼籲「老友記」及家人多加留意：

1. 假冒親友電話詐騙：騙徒會冒認長者的子女或孫兒，訛稱發生意外或急需用錢，利用長者愛錫家人的心態騙取金錢。

2. 假冒訊息及連結：長者會收到WhatsApp或SMS短訊，指其銀行帳戶有問題，誘使長者點擊連結登入或更新資料。長者稍有不慎，便會被盜取戶口密碼及個人資料。

3. 假冒公職人員：騙徒冒認醫院管理局或社會福利署職員，以不同藉口要求長者提供或更新個人資料。

防騙心法「停一停、問一問」

曾慶業表示，不少「老友記」在參與講座後，對騙案手法有了更深入了解，警覺性亦隨之提高。他強調，最重要是長者學懂「不會自己亂做決定」。當遇到可疑情況時，應立刻聯絡家人、東華三院職員，或直接向銀行查證及尋求協助。

此外，曾慶業亦向一眾「老友記」傳授防騙口訣：「建議大家停一停、保持冷靜，無論發生甚麼事，切勿即刻轉帳。只要多問一句、親口確認，就不會讓騙徒有機可乘。」

推廣至社區 流動書室宣傳「智安存」

為了進一步將防騙訊息帶入社區，滙豐將於12月13日至14日及12月18日至21日期間推出「智安存流動書室」。流動書室將會向公眾介紹「智安存」戶口，並派發紀念品，藉此提醒大眾時刻保持防騙意識。

滙豐表示，未來將繼續走入社區，教育大眾各種騙案手法及防騙貼士，協助大眾謹記：「識穿呃，就唔會被人呃！」

滙豐推出的「智安存流動書室」由12月13日至14日及12月18日至21日遊走全港多區，以互動形式提醒大眾時刻保持防騙意識。

