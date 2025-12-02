從上水到申上市　龍豐「吸金」模式曝光　單店生意額年過6000萬！

本港連鎖藥妝零售商龍豐集團申請上市！新界上水小藥房起家、如今劍指港交所主板的連鎖零售藥妝商，憑藉獨特的「大舖模式」，收入逆市達到複合年增長率超過50%，成為「全港最大藥品零售商」，吸引了市場的目光。然而，在高速增長的背後，龍豐集團的經營模式，也有值得留心的地方。



按初步招股文件，龍豐最引人注目的，在於其收入高速增長。於2023、2024及2025財政年度，龍豐集團總收入分別為約10.94億元、20.21億元及24.61億元，過去三年超過50%的複合年增長率，並在2024財年成功扭虧為盈。

單計上季實體店收益錄得6.84億元、純利按年升1.3倍達4,776.4萬元。以29間舖計，即平均每店每月營業額及利潤分別約840萬元、55萬元。

內地旅客回歸，龍豐位於旅遊區的大舖直接受益，皆因旅客偏好高效購物，龍豐恰好滿足一站式消費。（龍豐提供）

大舖策略突圍 平均每店月賺55萬元

作為對比，截至今年3底止，莎莎（0178）全年港澳市場線下營業額為27.92億元，港澳門店84間，平均每店每月營業額為277萬元，是龍豐的三分之一，但莎莎沒有公佈具體溢利。

龍豐的成功並非單純來自「店海戰術」，更多在於「大舖模式」。內地旅客回歸，龍豐位於旅遊區的大舖直接受益，皆因旅客偏好高效購物，龍豐恰好滿足一站式消費。根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年，龍豐單店平均年收益高達6,060萬元，遠超同行（第二名僅1,630萬元）。

招股書中顯示，總採購額中約55%來自非官方渠道供應商，即其他供應商，包括平行進口，以及在香港未設有官方渠道供應商的產品供應商。（梁鵬威攝）

集團最新於香港經營29間零售店，同時透過官方網站和電商平台銷售。其中5間店位於香港島、10間位於九龍、14間位於新界，多數為街舖，總可用樓面面積逾123,000平方呎 ，而各零售店可用樓面面積介乎約570平方呎至12,900平方呎，平均每間店舖約為4,254平方呎。

毛利率達32% 賣藥勁過屈臣氏、萬寧

去年按零售銷售額計，龍豐是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%。按平均單店可供應的SKU（最小存貨單位）計，是香港最大的藥妝零售商，平均單店可供應約6,500個SKU。

於2023、2024、2025財政年度及2026財政年度第一季，整體毛利率分別為24.9%、29.3%、31.6%及31.9%。招股書指，得益於其對供應鏈的掌控，龍豐為若干品牌產品的最大採購商，例如按幸福醫藥向香港藥房的年度總銷售額計，於2022年、2023年及2024年均為其旗下產品幸福傷風素36片裝、特強幸福傷風咳素36片裝、速效幸福傷風感冒素36片裝及特強幸福傷風咳素24片裝的最大採購商。

龍豐為若干品牌產品的最大採購商。（招股書截圖）

然而，招股書中顯示，總採購額中約55%來自非官方渠道供應商，即其他供應商，包括平行進口，以及在香港未設有官方渠道供應商的產品供應商。儘管其香港法律顧問認為現行做法合法，但也明確指出，相關法律解釋未來若有變動，或供應商提供的保證不實，公司可能面臨與知識產權侵權及與平行進口產品的虛假商品說明相關的潛在責任或申索，這是一項不確定性。

上市前豪派息 流動負債淨額3.3億元

儘管近期盈利顯著改善，但龍豐集團仍長期處於「流動負債淨額」狀態，截至今年9月底，差額仍高達2.64億元，這對其現金流管理構成嚴格要求，亦使得本次上市募資中規劃用於償還銀行貸款的部分，顯得尤為關鍵。

龍豐在上市前豪派2.55億元股息。（歐嘉樂攝）

值得關注的是，公司在衝刺上市前夕進行了大額派息。於2025財政年度，其旗下主要營運公司合共向股東宣派股息2.55億元。此舉直接導致公司權益總額大幅減少，令資產負債比率由2024年3月底的612% 急升至2025年3月底的1,705%。儘管後續因盈利累積使該比率有所回落，但截至2025年6月底仍處於809%的高位。

謝少海家族100%持有 1992年上水發跡

除上述平行進口產品帶來的潛在風險，以至現金流管理能力外，投資者更應關注其模式的可複製性。

龍豐指出，集資的部分將計劃未來4年開設多11間新零售店，以擴大線下銷售管道。不過，新店選址能否複製成功？管理難度幾何級上升，例如大舖模式租金成本高、選址難、租金波動及續租不確定性，均對盈利構成持續威脅。

謝少海（右二）出席分店開幕儀式。（龍豐集團網頁相片）

可以說，本次募資是一場「測試」，龍豐能否將大店模式的成功從旺角、尖沙咀複製到其他區域，並在擴張中保持同樣的運營效率和盈利能力，將決定它最終是成為一個的區域強者，還是真正能與零售巨頭全面抗衡的新霸主。

現時龍豐集團100%由創辦人、主席兼行政總裁謝少海、太太陳婉芳及女兒謝翠瑩共同持有。龍豐歷史可追溯至1992年，由謝少海在上水龍豐花園創立龍豐中西大藥房(集團前身)。從一間默默耕耘的小藥房，逐步發展成為全港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%，龍豐的資本市場之旅，才剛剛開始。