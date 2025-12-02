大摩料明年中國經濟增長放緩至4.8%　或減息10點子至20點子

摩根士丹利預計，明年中國經濟進入打破通縮攻堅戰的下半場，經濟放緩但未觸及脫軌閾值，實際GDP（國內生產總值）增速將回落至4.8%；而淨出口仍將對中國GDP增速帶來穩定的貢獻。



摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強預料，中國經濟將溫和回落，實際GDP增速將從今年的5%降至明年的4.8%，2027年將進一步放緩至4.6%。考慮到2027年才能打破通縮，明年名義GDP增速或僅約4%。

他表示，即便決策層將明年實際GDP目標設定在5%左右，但對市場而言更為重要的名義GDP增長，動能修復仍需時間。

料通縮致製造業投資維持單位數增長

該行認為，需求結構不均衡，製造業和出口保持韌性，房地產拖累依舊；消費政策漸進加碼，但改善效果要到2027年才顯現。受反內捲、產能過剩及通縮壓力影響，製造業投資將維持低個位數增長，而基建投資背後則有政策性金融工具以及城市更新、公用設施升級需求的支撐，新開工疲軟將導致房地產投資持續收縮。

該行並預計，人民銀行將以象徵性寬鬆配合財政發力，明年政策利率或下調10至20個基點，存款準備金率同步下調25至50個基點。