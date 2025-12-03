滙豐控股委利伯特出任主席　將續任監察委員會主席至明年2月

滙豐控股（0005）確定主席人選，該行董事會今日（3日）委任自今年10月1日起擔任臨時集團主席的利伯特（Brendan Nelson），為集團主席。



該行指出是項決定乃於綜合考慮集團內外人選的嚴謹程序後作出。 領導該程序的高級獨立董事高安賢表示：「作為董事會代表，我很高興利伯特獲委任為集團主席。自出任臨時集團主席以來，利伯特憑藉銀行及管治範疇的深厚積纍，展現了卓越的領導才能。」

利伯特獲滙豐委任為主席。

至於利伯特則表示：「能夠擔任滙豐集團主席，本人深感榮幸。我很期待繼續與董事會、艾橋智和更廣泛的管理團隊携手合作，達成集團的策略和財務目標。」

於2023年9月加入董事會的利伯特，將繼續擔任滙豐監察委員會主席一職，直至2026年2月發布2025年業績之時。滙豐將於適當時候公布此職務繼任的最新情況。

翻查資料，利伯特於1984年成為畢馬威合夥人，並工作了25年多。他從2000年起擔任畢馬威英國董事會成員，並於2006年成為副主席，直至2010年從畢馬威退休。

曾傳歐思邦為候選人之一

滙豐前主席杜嘉祺在今年9月底離任後，該行便一直物色接任人選。早前英國傳媒報道引述消息人士預計，前英國財政大臣歐思邦和至少另一位候選人，據傳是麥肯錫前行政總裁、高盛亞洲高管施南德（Kevin Sneader）等，被要求12月初向該行董事會闡述其對滙豐策略看法，以確定繼任人，又指出將與包括利伯特在內的滙豐董事會面。