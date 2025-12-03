宏福苑大火｜物管公司母企ISS發聲明﹕置邦無參與維修遴選

大埔居屋屋苑宏福苑於上周三（26日）發生五級奪命大火，迄今已造成最少156人死亡，另有逾千個家庭失去家園。屋苑物業管理公司「置邦物業管理」母公司ISS集團發出聲明，指出置邦為宏福苑業主立案法團提供行政支援，並安排第三方供應商提供專業服務。這些第三方供應商由業主立案法團選擇和委任。



ISS又指出，對於屋苑大維修工程，置邦沒有參與工程的承建商任命或監督工作，指這項責任由指定的專業顧問和註冊的建築承包商承擔，又表示置邦並未參與宏福苑的消防設備安裝、保養與檢查，表示根據香港法律，這些服務必須由持牌註冊承包商提供。作為服務代理置邦已安排承包商按照相關法律法規完成這些服務。

向死難者致深切慰問

ISS表示，目前火災原因仍調查中，所有相關資訊均有待查明。置邦正全力配合相關部門工作，並提供相關資訊。ISS向火災死難者家屬致以最深切慰問，並向香港社會及所有在這場悲劇中受傷或受到其他影響的人致以衷心慰問。

SB1 Markets 的分析師 Johan Eliason在一份報告中表示，ISS顯然有可能承擔一些罰款和/或賠償責任，但他同時補充此類責任通常會由公司的保險來承擔。

ISS股價於周二（2日）下挫7.7%，收市報197丹麥克朗，今日則反彈，最新報200丹麥克朗，升1.5%。