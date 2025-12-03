證監勒令大山教育停牌　涉嫌嚴重誇大銀行結餘

證監會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》指示聯交所，自今早9時起暫停大山教育(9986)的股份交易。證監會解釋，為了在調查持續進行期間維持公平有序的市場和保障投資大眾的利益，現階段暫停大山股份的交易是可取的做法。

今次勒令大山教育停牌，原因是大山的前任核數師於審核期間發現若干審計事項，當中包括其於2022年4月至2023年11月期間的軟件開發項目及其於2022年9月收購一家英國公司的交易。大山的股份在大山及其顧問就有關審計事項展開調查，並未發現任何不利結果，以及刊發2022及2023年度財務報表後，於去年9月恢復買賣。

然而，證監會就軟件開發及英國收購事項相關付款進行查訊時，發現大山向其提供的銀行結單與證監會獨立地取得的結單之間存在重大差異。大山向證監會提交的銀行結單中遺漏了若干回流到該公司的循環資金流記錄。

證監會亦發現，在大山截至2023年6月30日及2023年12月31日止的財務報表中，其銀行結餘分別被嚴重誇大3640萬及7630萬元人民幣，分別相當於其已公布的財務業績所載資產淨值的19%及55%。

證監會因此懷疑有關軟件開發及英國收購事項並非真實交易，亦非按公平原則進行；大山向證監會呈交偽造的銀行結單，以隱瞞與該等交易相關的可疑資金流；及大山在已公布的賬目中嚴重誇大其銀行結餘。這些情況令大山管理層的誠信引起重大關注，尤其是大山的執行董事張紅軍，其內部監控和會計制度的可靠性，及其向市場提供恰當資訊的能力也受到質疑。

證監會亦懷疑，大山的股份於去年9月2日得以復牌，是基於大山所提供的虛假或具誤導性的資料，以及大山令人誤信其已符合聯交所復牌指引中的所有條件。儘管證監會關注的事項是直接與大山及/或其現任董事的事務有關，大山仍未能就有關事項提供使人信納的解釋。

大山教育自上周五(11月28日)已停牌，停牌前收報1.88元，市值約15億元。