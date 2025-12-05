特朗普打開口牌　三重逆風將殺到　美元苦命難改

2025年快將結束，投資者是時候，對旗下資產組合進行檢討。相信不論是港股或是美股投資者，又或者是將資金押注在黃金的投資者，對今年內的回報相當滿意。環球股市及金市，在年內取得好表現，與美國總統特朗普，自今年初再次入主白宮以來，推出的多項政策有關。其中，他大力鼓吹聯儲局於年內減息，更是推動資本市場攀升的動力之一。不過聯儲局調整貨幣政策取向，代價就是美元貶值。



由於一個國家或地區的貨幣匯率，反映出當地經濟是強或是弱。一向致力鞏固美國在各領域中一哥地位為己任的特朗普，竟然會容許美元貶值？因為美元弱勢，才可以解決貿易赤字問題，這個問題亦是特朗普最在意。

美國總統特朗普。（Getty Images）

特朗普的兩大口號﹕關稅及減息

不論是在1.0或是2.0時代，有幾個概念特朗普一直掛在口邊，關稅是其中之一，另一個概念是減息。他在2.0時代更多次表示，要撤換聯儲局主席鮑威爾，原因是鮑威爾不願意降低利率。特朗普不斷強調有關概念最大的目的，是希望提高美國製造業的競爭力。最終削減美國貿易赤字以及財政赤字。要實踐這個目標，特朗普及其管治團隊在制定政策時，自然會將美元強弱問題放在較次要位置。

雖然特朗普曾在今年7月時，曾表示自己不喜歡低匯率貨幣，其本人是支持強美元，但是他亦指出弱美元對美國企業有利，因為美國企業可以賺取更多利潤。既然特朗普本人已將底牌揭開，美元當然「貶值容易升值難」。反映美元走勢的美匯指數，在特朗普接任當日﹑即今年1月20日時報109.35，在12月3日時報99.02，即特朗普再上任不足1年，美匯指數累計跌幅超過9%。

親信米蘭制定海湖莊園協議 美元弱勢已成定論

既然特朗普的管治團隊，早已對弱美元有偏好，那麼團隊是從何時起，建立具體政策方向？這便要從海湖莊園協議，以及這份協議的設計師米蘭說起。現為聯儲局理事的米蘭，亦是白宮經濟顧問委員會主席，他本身就是特朗普的親信。米蘭在去年﹑即特朗普2.0尚未開展前，便撰寫一份「重構全球貿易體系指引」的文件，外界稱為海湖莊園協議。主要內容分別為透過徵收關稅，促使各國與美國談判；以及透過美元貶值，以重振美國製造業。同時協議亦有觸及美國政府債務問題，建議發行超長期的零息債券，以置換目前由各國持有的國債，若成功以零息債券以換債券，屆時美國政府每年利息開支將大減。

2025年2月27日，美國華盛頓特區，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席由參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的就職確認聽證會。（Reuters）

白宮對這份海湖莊園協議不置可否，但是特朗普有部份政策，與有關協議的大方向相近。其中向各國大徵關稅，以迫使對方進行談判的舉措，與特朗普政府，在今年4月2日公布「對等關稅」措施後，與向貿易夥伴進行雙邊談判的行徑，可以說是如出一轍。至於零息新債換舊債的方案則暫未上日程。

至於美元貶值方面，在宣布「對等關稅」措施後，美匯指數便出現向下俯衝走勢，由4月2日的103.81，下跌至4月21日的98.28，在不足3星期時間內累計跌幅5.3%。值得留意，是特朗普公布「對等關稅」後，作為主要貿易夥伴的中國宣布反制，雙方將來自對方的貨品徵收，超過100%的入口關稅，這樣等同於中斷貿易往來。這種突然惡化的情況，觸發投資者避險情緒，亦促使出現美股﹑美元及美債，三項資產被「三殺」情況。當時美元確實出現貶值，可是這個情況，是因為美國資本市場全面受到衝擊下發生，這並非特朗普樂見的局面。特朗普更因此要採取措施，以重建投資者信心。

結果特朗普在4月9日宣布，暫時「停戰」90日。期間美國對多個主要貿易夥伴生產的產品，徵收10%關稅。消息公布後美股及美債拾級而上，可是美元要在5月初時，即傳出中美雙方可以達成首階段貿易協議時，才重上100水平。反映出相較於股市及債市投資者，匯市投資者抱持較審慎的看法。

美元走勢最受聯儲局貨幣政策左右

經濟增長前景及貿易活躍度，是其中一個衡量貨幣匯率強弱的因素。另一個影響匯率高低的因素，便是央行的貨幣政策。特朗普公布「對等關稅」方案，並與多國成功開展，甚至達成貿易協議，如日本及韓國便宣布，未來分別會在美國投資5500億美元，以及3500億美元。相關貿易協議，增加投資者對美國經濟，以及環球經濟保持平穩增長的信心，理應有助美元回穩。加上關稅政策推高入口產品價格，聯儲局為壓抑通脹，理應將利率維持在高水平，美元亦會處於較強位置。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

不過特朗普卻希望聯儲局減息。他不時在社交媒體，以及在向傳媒發言時，呼籲聯儲局減息，並且抨擊鮑威爾的貨幣政策，甚至發出要撤換鮑威爾的言論。

2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。（Reuters）

同為共和黨的鮑威爾，於2018年2月獲特朗普委任為聯儲局主席。不過鮑威爾以數據為本的制定政策﹑而並無將利率下調的做法，卻引發特朗普不滿。在同年12月時，便傳出特朗普有意撤換鮑威爾。可是因為制定上限制，同時鮑威爾在2019年宣布減，以及特朗普未能在2020年連任，讓鮑威爾得以完成首任任期之餘，更在2022年獲時任總統拜登，再度任命擔任主席職務。可是特朗普於2024年11月勝出大選後，外界已揣測鮑威爾會否遭到特朗普「重點關注」。果然在新任期開始不久，鮑威爾又成為特朗普批評對象。特朗普不單止要求鮑威爾減息，更不時指出要撤換對方。在今年7月更利用聯儲局大維修工程超支，而多番抨擊鮑威爾。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

同時為了達成減息目標，特朗普又利用聯儲局理事會內出現空缺的情況，委任親信米蘭擔任短期理事，目的正是希望增加理事會內，支持減息的聲音。米蘭在擔任理事後，於出席首次會議時，便提出減息半厘的意見，是眾多理事中，唯獨其一人提出要大幅減息。加上立場鴿派的白宮國家經濟委員會主任哈塞特，被視為下任聯儲局主席熱門人選。特朗普政府及其管治團隊對低息環境的擁護，自然不利美元前景。

渣打﹕美元將臨三重打擊

另一邊廂，市場人士多看淡美元。其中美元微笑理論提倡者的Stephen Jen（任永力）便是其中之一。任永力指出，特朗普政府需要美元進一步貶值，以降低美國製造業成本。同時，市場對美元在內等多隻主要儲備貨幣日益厭惡，推動黃金和比特幣價格屢創新高。他預計有關趨勢將持續，認為美元正處於持續多年調整，預期在特朗普餘下任期內美匯指數會進一步下跌，跌幅達到13.5%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

美元會否進一步轉弱，不單止要留意聯儲局的減息步伐，亦要留意有關特朗普關稅政策引發的訴訟結果，以及日本央行的貨幣政策。券商法巴發表2026年展望報告，指出若美國最高法院裁定特朗普運用緊急權力法，實施全面關稅行為違憲，在裁決過後美元可能會立即走弱。

2025年4月14日，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在美國華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

渣打銀行G10策略主管Steven Barrow亦在報告中指出，若關稅裁決出現不利局面，並由哈塞特領導聯儲局，再加上日本央行宣布加息，會對美元構成三重打擊，即使今年剩餘時間內未見到動盪情況，預料有關情況在2026年初也必將顯現。

此外Russell Investments全球外匯主管表示，市場預期哈塞特一旦執掌聯儲局，政策可能進一步向鴿派傾斜，預料由哈塞特出任聯儲局主席將推動美元兌歐元匯率，跌穿1.19美元兌1歐元這個於今年內曾經觸及﹑自2021年以來的低位。