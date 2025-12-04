Nvidia黃仁勳︰倘放鬆銷售限制　不確定中國是否會接受H200晶片

英偉達﹙Nvidia﹚執行長黃仁勳周三與美國總統特朗普會晤後表示，他不確定如果美國放鬆H200人工智能晶片的對華銷售限制，中國是否會接受這款晶片。

據彭博報道，黃仁勳在國會大廈對記者表示，他與特朗普討論了出口管制問題，但不願透露細節。此次會晤前，特朗普政府官員曾商討是否允許H200晶片銷往中國。當被問及中國政府是否會允許中國企業購買H200晶片時，黃仁勳表示不確定。

「我們不清楚。我們沒有頭緒，」黃仁勳在前往與參議院銀行委員會成員的閉門會議時說。該委員會對出口管制擁有管轄權。「我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的。」

周三晚些時候在橢圓形辦公室舉行的一場活動中，特朗普迴避了有關出口管制情況的問題，但稱讚黃仁勳「干得非常出色」。

若被允許對華銷售H200晶片，對這家全球市值最高的公司來說將是一次重大勝利。英偉達一直在呼籲川普政府和國會放鬆出口管制，這些限制措施阻止了該公司向中國銷售其人工智能晶片。去年11月大選以來，黃仁勳與特朗普建立起了密切關係，並藉此勸說限制措施只會增強華為等中國本土巨頭的實力。

當被問及多久來一次華盛頓時，黃仁勳稱「只要特朗普總統希望我來，我就會來。」

銀行委員會會議結束後，共和黨參議員Mike Rounds承認英偉達望在全球展開競爭。「他們想要全球客戶，」他對記者表示。「我們理解這一點。與此同時，包括黃仁勳在內，我們也都很關切對輸往中國的產品施加限制的問題。」

晚間在華盛頓一家智庫舉辦的活動上，黃仁勳表示，特朗普及其他政府官員正在考慮是否允許 H200晶片銷往中國。美國商務部長盧特尼克此前曾表示，最終決定將由特朗普本人作出。