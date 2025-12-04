AI泡沬論︱微軟股價受壓　否認下調對部分AI工具的客戶支出預期

微軟在周三紐約股市一度下跌3%，創下自11月18日以來最大盤中跌幅，收市仍挫2.5%。

消息面上，據The Information引述Azure雲部門兩名銷售人員的消息稱，由於許多銷售人員未能完成截至6月財年的銷售目標，微軟多個部門已下調特定AI產品的銷售成長指標。報導指出，此番不同尋常的調整反映出微軟正設法應對企業對支付更高AI成本的抵觸情緒。

微軟發言人在電郵聲明中表示，「The Information的報導錯誤地混淆了成長與銷售配額的概念，這表明他們不了解銷售組織的運作方式及薪酬機制。正如我們在報導發布前告知他們的那樣，AI產品的總銷售配額並未下調。」此前CNBC報導了該公司的否認聲明。

為滿足AI計算需求，微軟及其科技巨頭競爭對手，包括AlphabetInc.、Meta Platforms Inc.和亞馬遜，在晶片、伺服器及數據中心建設相關領域投入巨資。但市場正逐漸質疑這項技術是否值得付出如此高昂的成本。The Information報導稱，部分企業抱怨難以衡量AI在常規任務中的成本節約效果，並指出該技術仍會產生代價高昂的錯誤。

據The Information報導，微軟一個銷售團隊曾設定目標，要求銷售人員在上一財年將客戶在該公司Foundry市場平台的支出提升50%。報導稱，但該團隊僅有不到五分之一的銷售人員達成目標，微軟於7月將當前財年目標下調至較上財年成長約25%。