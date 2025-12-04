光大證券︰明年恒指目標見3萬點 　選8個股涉智能科技等4大板塊

恒指目前處於25700點水平，與光大證券國際今年初給予的全年目標25000點相若。展望2026年，該行證券策略師伍禮賢表示，隨著北水持續流入支持港股，而美國繼續減息步伐，也有利外資流向新興市場，包括中港股市。板塊方面，市場擔憂美國人工智能存在投資泡沫，而港股科技股估值相對便宜，有利吸引資金流入。故此，給予恒指最高目標價30000點，科指6600點，上證指數4500點。



料北水及外資資金流入 支持恒指向上

伍禮賢表示，恒指大概每10年完成牛市至熊市，再回到牛市的完整周期，目前正處於從熊市回到牛市的下半個周期過程。故綜合資金、估值及周期互相配合，帶動明年恒指上揚。而從基本面來看，中國經濟在面對外貿衝擊下仍表現平穩，具備韌性，明年相信會繼續有政策支持內需帶動經濟，而若果出口方面能夠明朗化，預計企業盈利表現會佳於今年。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻就預計，美國聯儲局下周會再減息，而明年上半年僅會再減息一次。聯儲局主席鮑威爾將於明年中卸任，市場預計下一屆人選利率政策會「偏鴿」。

光大證券國際公布明年八大重點選股。

八大重點選股 包括騰訊及阿里巴巴

伍禮賢分享，明年上半年投資策略主軸為「高地尋寶 價值優先」，聚焦三大投資主題，包括價值投資、全球人工智能與黃金，以及亞洲債券。而港股值得關注四大板塊，包括中資金融、智能科技、能源有色、本地金融，每個板塊會分別推薦兩隻個股，明年八大重點選股為新華保險(1336)、中國人壽(2628)、騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、山東黃金(1787)、江西銅業(358)、港交所(388)及中銀香港(2388)。

湯麗鴻預計明年現貨黃金目標價為4950美元。(Reuters)

明年現貨黃逼5000美元

另外，湯麗鴻表示，受到各國關係持續緊張及變化不定影響，黃金今年以來回報至少達50%，預計明年現貨黃金目標價為4950美元。

至於外匯，她預計美匯指數明年上半年會繼續走強，並在96.5至104.5水平徘徊，而離岸人民幣將在6.97至7.22之間波動。今年以來人民幣未受美國貿易政策影響，反映其在全球市場中的地位及信心有所提升。隨著中國經濟逐步恢復增長，市場預計將進一步推動人民幣升值。