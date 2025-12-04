澳洲會計師公會料明年港IPO集資額突破3000億　或有中東企業掛牌

香港新股市場相當熾熱，截至今年12月初已有逾90宗新股發行，集資額超過2,600億元。澳洲會計師公會大中華分區副會長梁祐庭指出，考慮到現時已有超過300家公司遞表輪候上市，預計明年新股集資額有望突破3,000億元。科技、AI、半導體、綠色能源、先進製造、消費品牌、醫療等板塊將主導明年新股市場。



他又指出，已遞表的300宗上市申請，不乏集資額逾10億美元的內地企業，預料明年A股來港上市的趨勢將會延續。同時公會又預期，明年將會有個位數的中東企業來港掛牌。

另一方面公會就香港商業信心進行調查，63%的受訪者預期明年經濟將持續穩步擴張。

逾6成受訪者料明年經濟穩步擴張

受訪者提及的主要經濟增長動力，包括具競爭力的稅制（39%）、蓬勃的資本市場（30%）以及中國內地經濟增長（24%）。然而，受訪者認為生活成本高企（28%）、全球經濟疲弱（27%）及內地增長放緩（26%）將是2026年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。

調查又發現66%的受訪者預期，明年新股活動將進一步增加。另有22%的受訪者認為，「加強香港與其他地區的金融互聯互通」是最有利於企業的政策，其次是中國內地的「走出去」戰略（21%）。

明年工商舖價格或續下跌

明年物業價格預測偏向疲弱，超過5成受訪者預期零售商舖、工業大廈及寫字樓價格將下跌，而住宅市場前景稍佳但仍呈現分化。惟42%的受訪者評價香港的國際競爭力為「極高」或「相當高」。

此外調查發現本港企業明年計劃更專注香港及內地市場，計劃拓展東南亞、歐美等海外市場明顯減少。

公會大中華區分會會長王文暉解釋，受地緣政治不穩和外圍環境影響，企業對海外拓展態度轉趨審慎。而在內地企業「走出去」過程中，香港可以在金融、融資、諮詢服務等擔當重要角色，為企業帶來機遇。