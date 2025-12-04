內地出手抑人民幣升勢？　路透﹕內地國有大行入市買美元

人民幣近期處於強勢，為壓抑人民幣升值，外電引述消息人士指出，內地國有大行買入大量美元，收緊美元流動性，並提高持有人民幣好倉成本。



據《路透》引述知情人士報道，本周內地國有大行在境內即期市場大量買入美元並持有頭寸，以緩和近期人民幣強勁升勢。

此前幾個交易日，人民幣兌美元即期連續刷新近14個月新高，今年以來人民幣已升值約3.3%。今日人民幣轉弱，人民幣在岸價最新報7.0717，跌81點子，離岸價報7.0663，跌97點子。每百港元兌人民幣報90.85。

美元未有轉入掉期市場

消息人士表示，與以往的交易策略不同，這些銀行似乎未將美元頭寸轉入掉期市場，此舉或旨在收緊美元流動性，從而提高人民幣好倉的成本。一位消息人士表示，國有大行的操作意圖在於放緩人民幣上漲速度，而非逆轉其升值態勢。

報道指，人民幣升幅放緩也使得持有人民幣多頭頭寸更加困難，因為利潤不足以彌補美元與收益率低得多的人民幣之間的利息差距。

中間價轉弱反映官方不願人民幣升值急快

同時，市場人士關注到最近幾個交易日，官方人民幣中間價連續弱於市場預期，或也表明監管層不希望人民幣過快升值。

分析人士認為，人民幣有序、可控地升值有利於出口商有序結匯、避免集中結匯而產生踩踏，並繼續維持人民幣匯率穩定的全球聲譽。