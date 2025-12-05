「中國版英偉達」摩爾線程首掛勁飆逾5倍　創辧人曾為黃仁勳打工

中國圖形處理器(GPU)設計廠商、有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程周五上市，股價盤初一度飆升502%，現漲411%至585元人民幣。

上海科創板今年最大IPO

《彭博》報道指，此前作為上海科創板今年最大的IPO項目，摩爾獲得了散戶的強勁申購，突凸顯中國投資者對於本土人工智能晶片行業的信心。

據摩爾線程公告，回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.036%，意味著最終認購倍數達到約2,751倍。《彭博》數據顯示，這是自2022年翱捷科技上市以來，融資規模超過折合10億美元的A股IPO中，散戶認購倍數最高的一次。

報道指，GPU是晶片體系中的通用算力核心，兼顧圖形渲染和人工智能計算。今年全球資本市場的人工智能熱潮經久不息，中國更是在「十五五」規劃中明確提出大幅提高科技自立自強水平，支持高新技術企業和科技型中小企業發展，以應對美國對華的科技制裁。另一家晶片設計龍頭寒武紀今年股價已經翻倍，這些都預示著摩爾線程上市之後將獲得境內外資金的持續關注。

國金證券研究團隊在報告中表示，摩爾「是國內唯一實現全功能GPU量產量銷的廠商」，有望成為國產加速替代的重要力量。報告稱，預計2025–2029年全球GPU市場的復合年成長率達24.5%，中國市場成長更快，國產GPU廠商有望深度受益。

靜態市銷率高達123倍

摩爾線程的首發申請從今年6月獲得受理到10月最終獲得證監會同意注冊，歷時約4個月——整個流程相比2024年科創板IPO約470天的平均時長大幅縮短，一定程度上體現了中國對人工智能產業的政策支持。

此次IPO的網下配售也收獲了機構的熱情。私募排排網數據顯示，量化私募在此次配售中占據主導地位，獲配數量和獲配金額均超八成。其中，九坤投資、幻方量化、靈均投資等頭部量化機構悉數在列。

儘管如此，摩爾線程上市後可能面臨估值壓力。根據上市公告書，以每股114.28元的發行價計算，公司新股發行後市值與銷售規模相比的靜態市銷率已經高達123倍，高於111倍的行業平均水平。公司及主承銷商提示投資者注意風險。

摩爾線程的創始人兼董事長張建中曾在英偉達任職逾14年。（Reuters）

創始人張建中曾在英偉達任職逾14年

摩爾線程的創始人兼董事長張建中在英偉達任職逾14年後，於2020年與幾位同樣來自輝達的資深GPU工程師共同創立了這家公司。成立初期，公司主要依賴圖形晶片業務獲得收入，這些晶片用於遊戲及其他應用中的視覺顯示，之後公司轉向專注於面向大語言模型推理與訓練的人工智能加速晶片。

招股說明書顯示，今年上半年摩爾線程的營收約7億元，已超去年全年但仍陷虧損；管理層預計最早將於2027年實現合併報表盈利。與之相比，聚焦AI專用晶片的寒武紀上半年營收28.8億元，今年料錄得上市以來的首個全年淨利潤。

2023年，美國將摩爾線程列入「實體清單」，切斷了其獲取先進晶片製造設備和技術的渠道。摩爾在招股書中稱，已經調整供應鏈策略以應對地緣政治變化。