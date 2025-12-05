中國平安急升6%　獲大摩納重點關注名單　看好估值上漲空間

中國平安AH股午後盤中急跳漲，H股﹙2318﹚漲5.9%，報60港元。

摩根士丹利發表研報，將中國平安(2318.HK)加入中國內地/中國香港重點關注名單，仍列為首選。該行將中國平安A股目標價從70元上調至85元，H股目標價從70港元上調至89港元。大摩認為，現在更加看好中國平安，相信平安可以抓住居民理財、醫療健康和養老領域的關鍵增長機會。同時，市場的主要擔憂正在逐步出清，為估值提升鋪平道路。

大摩看好金融+醫養行業空間：1）居民財富將保持年均8%增長；2）"超級老齡化"趨勢帶來養老剛性需求；3）中高端醫療服務需求增長。平安在四個方面有獨特優勢：1）綜合金融模式，覆蓋客戶全生命金融理財需求；2）以客戶為中心，深挖客戶價值、錢包份額；3）輕資產醫療養老服務能力快速建設，未來有望成為第二增長曲線；4）AI in All，科技賦能效率提升。市場擔心的主要風險已經過去：1）地產風險逐步出清；2）科技子公司更加賦能主業；3）償付能力風險有限；4）利差損風險可控。

此外，大摩預測平安未來主要財務指標將逐步向好，其中：營運ROE逐年提升，2028年恢復至14-15%；2026年NBV增速大於20%，未來三年平均增速>15%；CSM增速有望26年轉正。