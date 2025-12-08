Labubu母企泡泡瑪特瀉近9%　失200元關　德銀指熱門IP見退熱

人氣玩偶Labubu泡泡瑪特（9992）今日（8日）走勢疲弱，曾低見199元，最新報199.9元，跌8.7%，成交額為49.94億元。



德銀報告表示，自今年8月以來，Labubu及其他熱門IP的市場溢價已見消退。其中，Labubu隱藏款的溢價幅度縮水超過50%，而Labubu 3.0及4.0常規款式在二手平台上，價格已跌穿官方零售價。在海外主要市場，包括美國、英國及澳洲等地，不論是泡泡瑪特官方網站或亞馬遜平台，以往一度緊缺的Labubu、Crybaby等產品，目前均顯示為「有貨」(Yes)狀態。

11月7日，泡泡瑪特曾發布「The Monsters 1 a.m。」系列（原價79元人民幣），並未如以往新品般迅速售罄，且新品發布後迅速於二級市場出現折讓，價格低於發行價。在社群媒體上，設計及品質的負面評價增加。內媒指出，這顯示消費者對LabubuIP可能已產生「時尚疲勞」，單純依靠增加供應量，已無法掩蓋產品吸引力的下降。

德銀指出，在熊市情境（Bear Case）下，預期泡泡瑪特2026年中國市場收入將年減20%，海外市場收入亦將下跌10%。這將導致該年度淨利潤下滑至約106億元人民幣，而其隱含本益比會攀升至23倍，估值面臨巨大壓力。該行給予泡泡瑪特「持有」評級，目標價228元。

此外大摩料泡泡瑪特明年增長速度放緩。