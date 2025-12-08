內地11月出口以美元計增5.9%　勝預期　貿易順差近1117億美元

內地海關總署發佈資料顯示，2025年11月貨物貿易進出口總值3.9萬億元（人民幣‧下同），按年增長4.1%，比上月加快4個百分點。



單計11月，出口增長5.7%，入口增長1.7%，貿易順差8,000億元。若以美元計，出口按年增長5.9%，優於預期；進口增長1.9%，不及預期，當月貿易順差為1116.8億美元，高於市場預期。

海關總署又指出，截至11月份，貨物貿易進出口已連續10個月保持增長。從累計看，今年前11個月，進出口總值為41.21萬億元，增長3.6%，增速與前10個月持平。

中國貿易・中國經濟・中國航運・中國自貿區・上海自貿區：圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

海關總署資料顯示，前11個月，東盟為第一大交易夥伴，與東盟貿易總值6.82萬億元，增長8.5%，佔外貿總值的16.6%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值5.37萬億元，增長5.4%，佔我外貿總值的13%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值3.69萬億元，下降16.9%，佔外貿總值的8.9%。

海關總署資料顯示，前11個月，出口機電產品14.89萬億元，增長8.8%，佔出口總值的60.9%。其中，自動資料處理設備及其零部件1.31萬億元，下降1.3%；積體電路1.29萬億元，增長25.6%；汽車8,969.1億元，增長17.6%。