「躍動大灣區青年創業計劃」資助Dot Point點點金模擬交易平台

在金融科技浪潮下，傳統的交易平台已難以滿足「Z世代」投資者的需求。模擬交易平台Dot Point（點點金）近日獲得「躍動大灣區青年創業計劃」資助，其於香港獨創的模擬投資交易平台及高盈利分成機制，正試圖打破年輕人進入金融市場的資本門檻。這間初創不僅獲得此計劃的資助，更展現出進軍中國内地及東南亞市場的勃勃野心。



資金資助 認證實力

在競爭激烈的初創圈中，獲得此計劃認可是實力的最佳證明。Dot Point從140份申請中選取13份優勝項目，成功從眾多申請者中脫穎而出，獲得由香港青年創業家總商會主辦「躍動大灣區青年創業計劃」，計劃獲得香港特別行政區政府民政及青年事務局及青年發展委員會的「青年發展基金」轄下「民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃（2024-27）」資助，這是對Dot Point 平台發展的認可，更為公司發展注入了強心針。

Dot Point透露：「這筆資金將精準投入到三大核心領域：產品研發、AI技術升級以及市場拓展。」這意味著平台將有更充裕的資源優化底層技術，為用戶提供更流暢、更智能的交易體驗，同時加速其在市場上的滲透率，為未來的爆發式增長積蓄動能。

研制AI智能教練 告別「盲目試錯」

傳統的交易往往流於表面，用戶雖然能看到眾多市場數據，卻難以有效率地把握重點數據並作出即時交易。Dot Point致力打破這一痛點，提出「告別傳統交易」的口號，利用AI技術賦能，打造每位用戶專屬、助年輕投資者邁向專業之路的「AI智能交易教練」。

Dot Point正積極研制能於平台搭載的AI引擎，能超越簡單的數據呈現，深度分析大數據與用戶的每一筆交易行為。此AI引擎的「交易結果概率系統」能估算用戶進行交易而獲利的機率，助力用户能更精準及更有效率地進行交易，結合此AI引擎，令用户更容易交易獲利。

深耕灣區 劍指東南亞

Dot Point在開拓大灣區服務的同時，已制定了清晰的區域擴張路線圖，放眼亞洲，展現出強大的市場雄心。短期內，除香港以外，平台將聚焦中國內地一線城市，捕捉這些地區龐大的年輕群體。同時，團隊已將目光鎖定增長潛力巨大的東南亞市場，包括馬來西亞、印尼、越南、新加坡、泰國等地，計劃同步拓展這些極具活力的青年市場。

進軍海外並非單純的複製貼上，Dot Point強調「本地化深耕」策略，致力於產品與內容的全面在地化：「這包括語言適配、當地的市場規則教育，以及建立符合當地法規和文化的社群營運模式，務求真正扎根每一個新市場。」團隊的終極目標是構建一個充滿活力、互助學習的年輕投資者生態圈，成為亞洲青年首選的金融實戰教育平台。

打破門檻 「技術變現」不再是夢

Dot Point不僅是學習平台，更是一個「知識變現」的舞台。透過提供模擬資金，平台大幅降低了年輕人的財務風險與心理障礙。更重要的是，優秀的交易者能透過盈利分成機制，獲得實質回報。這意味著，只要有技術，年輕人就能在這裡為夢想積攢資本，無需自行承擔本金虧損的風險。同時，為了響應大灣區發展金融科技的政策，Dot Point亦會透過舉辦不同活動致力為社會培育更多具備金融素養與實戰能力的未來人才。

透過「實戰演練+實質回報」的雙輪驅動，Dot Point正試圖走出一條區別於傳統券商與教育機構的新路，讓金融投資不再是少數人的遊戲，而是普惠青年的機遇。如有興趣了解Dot Point更多，請即瀏覽：https://dotpointcapital.com/tchn/

