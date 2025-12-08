聯儲局減息前瞻｜普徠仕料屆時減息後暫緩息口調整　會議內存分歧

美國聯儲局將於本周二（9日）及周三（10日）舉行今年內最後一次議息會議，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，就基本預測為由於聯儲局的決策僅基於已公布的9月就業及通脹數據，以及個別高頻經濟指標，預料12月議息會議將出現分歧。當局今年可能再減息一次，同時暗示2026年將暫緩貨幣政策調整，市場或視之為「鷹派減息」。



目前市場預期12月減息機率超過九成，雖然實際機會或較低，但鮑威爾主席任期接近尾聲之際，料不會過分打擊市場預期。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

Blerina Uruci指自己與市場最大分歧在於，市場對2026年上半年減息步伐的預期過於「鴿派」。若普徠仕的宏觀預測準確，包括2025年第四季通脹重新加速及經濟增長穩健，聯儲局將難以滿足市場對明年進一步放寬政策的預期，並可能在12月減息後暫停。

2026年下半年貨幣政策走向仍存在高度不確定性，這不僅取決於宏觀數據走勢，更視乎下一任聯儲局主席的政策取向。市場關注國家經濟委員會主任哈塞特可能成為下任聯儲局主席的熱門人選，預期他將在2026年下半年推動更寬鬆的貨幣政策。