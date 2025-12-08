聯儲局議息前瞻｜DWS料減息0.25厘　支持勞動市場而未致通脹惡化

美國聯儲局將於周二（9日）及周三（10日）舉行今年內最後一次議息會議，目前市場人士預期屆時當局將會再次減息0.25厘機會率約90%。DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann預期，在即將舉行的議會，聯儲局次陷入兩難局面。由於政府停擺，可獲取的官方數據有限且可能失真。私人勞動市場數據顯示就業持續放緩，但官方的申請失業救濟數據仍屬溫和。目前勞動市場疲弱的主因似乎源於「疫情後正常化」進入最後階段，以及因關稅而改變的成本結構。



Christian Scherrmann又指出，然而企業因AI技術發展對招聘猶豫不決，似乎與勞動市場放緩息息相關。市場對醫療成本或將上升從而推高勞動成本的憂慮，亦可能是近期就業疲弱的部分因素，尤其是中小企。儘管如此，現階段距離出現廣泛裁員仍相當遙遠，尚未需要逼使聯儲局立即出手。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

決策者欠即時數據

至於通脹，決策者同樣缺乏即時的官方數據，相關數據要在議息會議後才公布。最新可得的數據來自9月，顯示通脹仍維持在約3%的偏高水平。同時，最新的供應端價格情緒數據亦反映價格壓力持續，而價格壓力最終是轉嫁給消費者，還是由企業透過減少招聘來吸收，目前仍未明朗。消費者情緒依然低迷，主要受通脹和收入前景轉弱拖累，低收入群體尤甚。

高收入者以及受惠於強勁資產市場表現的群體，強勁的消費力似乎未受影響。然而，此利好因素似乎越來越取決於央行的貨幣寬鬆政策預期，最近的短期波動正好提供證明。從這個角度分析，真正的問題在於聯儲局是否願意令市場失望，因此舉或會對金融環境造成負面影響，進而影響短期消費。

華爾街。 (Gettyimages)

鷹派減息料削公信力

無論如何，聯儲局主席鮑威爾要在聯邦公開市場委員會（FOMC）的鷹派與鴿派之間達成共識並不容易，而要說服公眾接受其決定則更為艱難。若採取鴿派暫停，並承諾在未來數據許可下進一步減息，可能只是延後失望及其對金融環境與消費的影響。若進行另一次鷹派減息，則可能挑戰聯儲局的公信力，並鼓勵市場期待更多的寬鬆措施，且考慮到近期有關鮑威爾潛在繼任者的消息，此舉甚至可能再度引發關於聯儲局獨立性的討論。再加上經濟預測與點陣圖的更新即將公布，令取捨更加複雜，並很可能再次展現FOMC成員之間的分歧，令聯儲局難以提供有共識的敘事。

Christian Scherrmann指出，幸好局方官員仍可再次主張利率依然具有限制性，而減息0.25厘或許能支持勞動市場而不會令通脹惡化，因為通脹預期僅為短暫性。最終，責任將再度落在鮑威爾主席身上，考驗其取得平衡的溝通技巧。預期聯儲局將在12月減息，但若他們選擇暫時按兵不動，直到1月會議再收集更多數據，亦是可以理解的。