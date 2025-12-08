超600億「打包出售」資產包！　中國中冶大「瘦身」

12月8日晚間，中國中冶(1618)一則重磅公告，為年末資本市場投下震撼彈。

公司擬以606.76億元將中冶置業等6大塊資產整體「打包」出售給五礦系。

這一規模龐大的資源整合，釋放出中國中冶聚焦核心主業、優化資產結構的清晰信號，引發市場廣泛關注。

「打包出售」資產包

公告顯示，公司擬將所持有的中冶置業100%股權及對中冶置業的標的債權，有色院、中冶銅鋅、瑞木管理100%股權，中冶金吉67.02%股權，以及華冶杜達100%股權出售給五礦地產控股和中國五礦。

交易價格為606.76億元。

本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組，已達到股東會審議標準，需提交股東會審議批准。

其中，中冶置業作為中國中冶旗下重要的地產業務平台，其剝離尤為引人注目。

據悉，中國中冶主營業務為工程承包、特色業務、綜合地產。

不過作為全球最大的冶金工程建設承包商和運營服務商，其在冶金工程、基礎設施建設等領域具有顯著優勢。

然而，房地產業務的周期性波動與重資產屬性，與公司技術驅動、工程服務的核心模式存在一定差異。

通過剝離相關資產，公司有望進一步輕裝上陣，將資源集中於更具技術壁壘和增長潛力的核心業務。

中國中冶在公告中也表示，本次交易是積極響應關於推動中央企業聚焦主責主業、推進專業化整合與資源優化配置的有關要求，是中國中冶面向「十五五」發展新階段、實現高質量發展的關鍵舉措。

通過本次交易，公司將剝離非核心資產並優化配置資源，有利於優化公司業務結構、聚焦核心主業、提升核心競爭力與持續盈利能力。

未來，公司將聚焦冶金工程、有色與礦山工程建設和運營、高端基建、工業建築和新興產業等領域，推動業務實現高質量發展。

業績築底

今年三季度，中國中冶業績表現疲軟，淨利潤按年大幅下滑。

數據顯示，公司第三季度營收為975.61億元，按年下降14.25%；淨利潤為8.71億元，

按年下降67.52%。

前三季度營收為3350.94億元，按年下降18.79%；淨利潤為39.7億元，按年下降41.88%。

另外，公司今年1-9月新簽合同額人民幣7606.7億元，按年降低14.7%。

其中，三季度新簽合同額人民幣2124.7億元，按年降低0.7%。

細分行業來看，冶金工程與運營服務按年增10.5%，房屋建築工程按年下降了32.1%。

此次中國中冶內部資產大整合，也意味着公司正式揮別「地產+多金屬」時代，回歸冶金主業的本源。

市場認為，這有助於清晰中國中冶的估值邏輯。

未來，公司資源業務與海外拓展或成長期看點。

天風證券此前分析指出，礦產資源板塊逐步成為業績穩定器，在產礦山運營穩健，待產銅礦項目資源儲量豐富，若銅價進入上行周期，有望增厚利潤。

中信建投認為，海外工程新簽合同保持增長，疊加子公司半導體材料業務發展，為長期價值奠定基礎。