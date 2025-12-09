虛擬資產交易平台HashKey今起招股一手2808元　富達基金等為基投

香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange的母公司HashKey Holdings（3887）將登陸香港股市。HashKey Holdings今日（9日）起至12月12日招股，每股招股價5.95至6.95元，一手400股，入場費2,808.04元。公司計劃於下周三（17日）掛牌。



公司將會發售2.41億股，其中10%會在香港公開發售，其餘為國際配售，集資最多約16.72億元。

引入富達基金等9名基石投資者

HashKey引入UBS AM Singapore、富達基金、CDH、信庭基金、Infini、至源控股 （0990） 、利通、Space Z PTE. LTD.、Shining Light Grace Limited合共9名基石投資者，投資金額7,500萬美元（約5.9億港元）。

該公司擬將所得款項淨額約40%用於在未來3到5年內升級技術及基礎設施；約40%用於擴大營運團隊、提高知名度及建立生態系統合作夥伴關係；約10%用於進一步加強營運及風險管理；約10%用於營運資金及一般企業用途。

加密貨幣（比特幣）的呈現。（Reuters）

支持80種數字資產代幣

HASHKEY提供一個持牌數字資產平台以提供交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務，其平台具備發行和流通代幣化現實世界資產的能力，並已推出HashKey鏈－一個可擴展且具互操作性的Layer 2基礎架構，專為支持鏈上遷移而設計。

截至9月30日，平台共支持80種數字資產代幣，涵蓋多個類別，包括主要Layer-1資產、去中心化金融（DeFi）代幣、穩定幣及新興生態系統項目。

持有現金及等價物近15億元

截至10月31日，分別擁有14.8億元的現金及現金等價物以及總值5.7億元的數字資產，數字資產中，主流代幣佔比89%，包括ETH、BTC、USDC、USDT及SOL。

截至9月底平台資產逾199億元，當中有3.1%存放於熱錢包，96.9%存放於冷錢包。交易所現貨交易量累計1.3萬億元。