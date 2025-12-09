Paramount敵意競購華納兄弟　強調要約擁兩大優勢勝Netflix

Paramount Skydance Corp.周一對華納兄弟探索發起了敵意收購要約，出價為每股30美元現金。而短短數天前，華納兄弟剛與Netflix﹙網飛﹚達成協議。

Paramount的報價高於網飛提出的每股27.75美元的現金加股票方案。Paramount的競購對象為華納兄弟全部業務，而網飛僅對其好萊塢制片廠及流媒體業務感興趣。

「華納兄弟股東理應有機會考慮我們更優的全現金收購整家公司股權的要約，」Paramount執行長David Ellison周一在聲明中表示。「我們的公開要約與此前私下向華納兄弟董事會提出的條款一致，不僅提供更高價值，也提供了一條更確定、更快完成的路徑。」

《彭博》報道指出，作為CBS、MTV等媒體業務的母公司，Paramount數月前曾向華納兄弟提出多次報價，點燃了這場爭奪戰。華納兄弟於10月決定出售，並收到了來自網飛和Comcast Corp的多輪競標。

根據12月5日宣布的與網飛達成的協議條款，華納兄弟將在計畫中的兼併完成前，繼續推進剝離其有線電視網絡的計畫，包括CNN、TNT和探索頻道。

Paramount私下辯稱其每股30美元的報價高於網飛的出價，儘管實際價值取決於投資者對分拆所得股份的估值。該公司周一表示，其收購華納兄弟所有股權的報價相比網飛的方案，向股東多提供了180億美元現金。Paramount還強調，其交易更可能獲得監管機構的批准，因為網飛在流媒體電視市場的佔有率遠超Paramount+。

Paramount的報價高於網飛提出的每股27.75美元的現金加股票方案。

「我們是在完成未儘的目標，」Ellison對CNBC表示。

周日被問及該交易時，美國總統川普回應稱，網飛的交易將「經過一個流程」，並指出「其市場佔有率龐大，可能有問題」。

若華納兄弟終止現有協議，需向網飛支付28億美元的費用，該費用通常由新的收購方承擔。若交易告吹或未獲監管批准，網飛已同意向華納兄弟支付58億美元。

「華納兄弟的收購遠未結束，」Emarketer分析師Ross Benes表示。「網飛雖然佔主導，但終點線前仍將有不少波折。Paramount將游說股東、監管機構及政界人士，以阻撓網飛。這場爭奪戰可能曠日持久。」

預測市場運營機構Polymarket的押注數據顯示，網飛在2026年底前完成收購的概率已降至16%，而Paramount發起敵意收購前為23%。

周一紐約收盤，華納兄弟股價上漲4.41%，至27.23美元。Paramount股價上漲9%，網飛則下跌3.4%。