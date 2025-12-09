歌禮製藥飆22%　減肥藥ASC30臨床降重有明顯效果

歌禮製藥（1672）飆22.5%，最新報17.56元，成交額為1.26億元。



歌禮製藥公布，評估口服小分子GLP-1受體（GLP-1R）激動劑ASC30治療肥胖症的13周II期研究（NCT07002905）取得積極的頂線結果。該研究在美國多個中心開展，共入組125名肥胖受試者或伴有至少一種體重相關合併症的超重受試者。

研究共評估了三個劑量的ASC30口服片（20毫克、40毫克和60毫克）。在第13周時，與安慰劑相比，三個劑量的ASC30均達到了主要終點，顯示出具有統計學顯著性（20毫克、40毫克和60毫克對比安慰劑的p值<0.0001）和臨床意義的體重下降。在主要終點（第13周時體重相對基線的平均百分比變化）上，60毫克ASC30的經安慰劑校正後的平均體重下降高達7.7%。

其他醫藥股方面，三生製藥（1530）升1.6%，藥明生物（2269）升0.6%。信達生物（1801）仍然處於弱勢，最新報84.7元，跌1.1%，藥捷安康（2617）跌0.9%，藥明康德（2359）跌不足0.1%。

大市方面，恒生指數最新報25683點，跌81點。