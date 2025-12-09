中央政治局會議｜高盛指通稿有些令人失望　料未必推廣泛刺激措施

中共中央政治局會議已於周一（8日）召開，分析研究2026年經濟工作，審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。據《彭博》報道，高盛認為，會議後的通稿「看上去有些令人失望」，因對增長的擔憂降低且沒有直接提及消費和房地產。



高盛指，政治局對今年以及「十四五」規劃期間的增長持樂觀態度，並強調將繼續把政策重點放在科技、安全和民生等領域。儘管決策層維持寬鬆偏好，但似乎不太傾向於採取廣泛的刺激措施。

料明年內地經濟增長維持5%左右

高盛指，鑒於經濟仍面臨諸多挑戰，特別是房地產和勞動力市場方面更加如此，決策層可能需要在明年某個時候再次加強寬鬆政策的措辭，並加大促增長的政策力度。高盛預計中國將維持2026年增速在「5%左右」的目標不變。

高盛認為，國內政策制定將提高對不斷變化的貿易和地緣政治環境響應度，政治局承諾「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」就是證明。

據周一會議後通稿指出，會議強調，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

據觀察，在此次政治局會議措辭中，提出「加大逆周期和跨周期調節力度」，這一表述強調超越短期經濟波動的中長期規劃理念。該提法自2023年12月以來首次出現在政治局會議通報中，且由2023年中央經濟工作會議時的「強化逆周期和跨周期調節」升級到「加大逆周期和跨周期調節力度」。