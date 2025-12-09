BIS報告稱黃金及股市或存泡沫　金礦股下挫　紫金招金齊瀉4%

國際金價於4,200美元左右整固，不過國際結算銀行（BIS）最新報告指出，年內金價及股市同步飆升，有關情況為逾半世紀以來未曾發生，又認為這兩類資產或同時存有泡沫。



受到有關消息拖累，金礦股今日（9日）表現疲弱，紫金（2899）挫4.4%，旗下紫金黃金國際（2259）跌3.8%。其他金礦股方面，招金（1818）跌4.4%，中國黃金（2099）跌3.8%，山東黃金（1787）跌3.2%。

至於黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR金ETF（2840）則跌穿3,000元大關，最新報2,999元，跌0.4%。

業界人士分析，強勁的市場需求將推動金價不斷攀升並再創新高。（視覺中國）

消息上，國際結算銀行在最新發佈的報告中表示，今年以來黃金與股市價格同步飆升的現象，至少半個世紀以來都未曾出現過，這可能是兩類資產同時存在泡沫的風險。散戶投資者推動了近期金價飆升，使黃金脫離了傳統的避險模式，成為一種更具投機性的資產。

雖然這輪漲勢可能是由機構交易員在市場擔憂股市估值偏高之際尋求避險敞口所點燃的，但有證據表明，散戶投資者為「搭順風車」而入場放大了這波行情。這促使金價走勢偏離了以往的慣常模式。此外，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將從2026年起限制黃金出口。