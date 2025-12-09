滙豐私銀料明年底恒指見31000點　本周減息後　聯儲局明年或休兵

滙豐私人銀行預計明年底恒生指數目標價31000點，對回報前景感樂觀，主要由於正面的市場流動性和盈利趨勢。此外，該行對於內地、香港、新加坡、南韓以及日本股市均看法正面。



針對美國息口變化，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲預計，美國的經濟增長具韌性，因此在本周減息25個基點後，明年應按兵不動。

2022年9月21日，鏡頭下裝嵌在馬丁大樓的美國聯儲局標誌。這幢大樓以儲局前主席馬丁（William McChesney Martin Jr.）命名。（REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo）

看好企業盈利增長 利好中港股市

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年的企業利潤率提升並推動盈利增長。香港股市和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市，以及股市走高帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦提供助力。

在投資主題中，該行指出，在中國的創新領域，其偏好半導體、人工智能雲端和代理、生物科技等。此外，亞洲的數據中心趨於崛起，此項建設會較歐美更具優勢。

在槓鈴策略下，該行在提升亞洲股東回報投資主題偏好通過派發高息、增加股份回購和推 動增值併購活動來提升股本回報率的優質公司。配合企業管治改革帶來的支持，市場共識預測MSCI亞洲的股本回報率應可從2024年的10.4%，穩步上升至2027年的12.1%。

科技股未見泡沫 但可分散龍頭股倉位

針對市場質疑的AI泡沫，范卓雲指出，人工智能將迅速實現商業化，美股科技股的牛市還是由盈利增長推動。因此美股七雄的每股盈利增長強勁，支持估值處於合理水平，暫時沒有見到科技板塊泡沫的警報，因此仍會較高配置科技股。

不過她也明言，該行比較關注大型公司及藍籌，科技板塊內部存分化，投資者需要視乎現金流等綜合情況揀選個股。

對於明年首季的投資策略，她提出可以放眼大型科技股以外的其他增長領域，緩解科技股高估值和倉位過度集中的風險，例如可以增持環球資訊科技、工業、通訊服務、公用事業和金融股。

此外，該行亦推薦多元化投資，包括對環球投資級別債券、優質亞洲和新興市場企業債券、黃金和對沖基金持偏高比重配置，並核心配置於私募股本、私募信貸和基建投資，以提升投資組合的多元化程度。