國壽﹕今年首11個月總保費逾7000億元人民幣

撰文：張偉倫
出版：更新：

中國人壽（2628）公告稱，截至2025年11月30日，公司總保費超7,000億元人民幣；又指出該保費資料為相關會計準則下資料，且未經審計。

國壽收市報26.9元，跌4.1%。

