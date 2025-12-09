富途料恒指明年最「牛」可見34000點　首選兩大板塊　美股薦5股

富途證券今日（9日）舉辦年終投資策略交流會，預測恒生指數2026年目標為31000點，樂觀情境下目標有望可達34000點。



年內黃金白銀表現強勁

富途證券首席分析師譚智樂表示，今年港股活躍，恒指顯著上升，大宗商品黃金及白銀亦表現強勢。儘管面臨利率變動、美聯儲減息周期及 HIBOR上升等挑戰，對港股2026年的走勢仍然持樂觀態度。

展望明年，譚智樂稱，受益於估值的修正及科技行業增長帶動下，預測恒生指數 2026年目標為31000點；若宏觀經濟環境改善並且整體企業盈利收持續增長，樂觀情境下目標有望可達34000點。

富途籲明年可以留意高息股及科技股。（黃文琪攝）

譚智樂補充，年初至今恒指跑贏科指，主因包括銀行等高息股受資金追捧，並預期科技股和高息股仍為明年重點關注板塊。其中，科技股可以揀選有穩定盈利能力和現金流的股份，例如騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）；機械人相關股份，如優必選（9880）、 地平線機器人（9660）、小鵬汽車（9868）。

高息股方面，他表示，可留意內銀內險等中資金融股、電訊股。另外，也可以留意受惠宏觀經濟環境改善，兼有優質資產的地產相關股份，如新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）、港鐵公司（0066）。

明年標指目標7300點 比特幣或高見10.05萬美元

美股方面，富途證券機構及私人財富部執行董事余石麟表示，2025年上半年美國市場因關稅及政策不確定性出現明顯回調，但下半年隨著美聯儲局啟動預防式降息後，市場氣氛逐步回穩。明年標普500指數目標為7300點。

他指出，今年投資者重點關注的美股板塊包括 AI產業鏈及生物科技，預計明年將繼續受看好，推薦選股包括 Alphabet（GOOG.US）、Meta（META.US）、Nvidia（英偉達）（NVDA.US）、禮萊（Eli Lilly）（LLY.US）、輝瑞（Pfizer）（PFE.US） 。

加密資產方面，余石麟續指，美國政府年中的《清晰法案》明確了加密貸幣監管框架，有望進一步市場發展。比特幣與以太幣等主流幣種在市場下跌時依然展現較強的韌性。隨著美國降息周期確立，比特幣有望於調整後重啟升勢，成為投資組合配置的重要選擇，比特幣明年目標為8.6萬至10.05萬美元。換言之，倘以現水平9萬美元計，比特幣明年升幅料有限。