阿里成立千問C端事業群　冀建立超級App

新浪科技報道，阿里巴巴（9988）已成立千問C端事業群，由集團副總裁吳嘉負責。據悉，該事業群由原智能信息與智能互聯兩個事業群合併重組而來，包含千問App、夸克、AI硬件、UC、書旗等業務。



阿里在內部溝通中提及，千問C端事業群的首要目標是將千問打造成為一款超級App，成為AI時代用戶的第一入口。未來還將進一步把千問打造成無處不在的 AI 助手，覆蓋眼鏡、PC、汽車等場景，讓每一個普通人都能隨時隨地使用AI，並持續從中受益。

過去1個月，千問在C端市場發展迅速，App公測一周下載量即突破1,000萬，用戶增長和留存超預期；同時與夸克AI瀏覽器、夸克AI眼鏡等產品深度融合，進入到更多用戶場景。上周實現産品三連發，創作、學習、辦公等核心能力快速迭代。

阿里巴巴

據報，阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」，計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問，賦予其强大的辦事能力。

阿里旗下有限合伙減持獅騰

另一方面，阿里以其名義作出申報，在12月5日，其作為有限合伙人的Meranti ASEAN Growth Fund L.P，在市場內以每股平均價3.2239元，減持獅騰控股（2562）3905.5萬股，套現近1.26億元。完成交易後，以阿里名義申報在獅騰的持股，將由原來的11.45%，大降至2.93%，減持股權8.52個百分點。

阿里在獅騰的持股股數，則由原有的5,248.3萬股，減至1,342.8萬股。