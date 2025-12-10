復星醫藥大升逾6%　與輝瑞就減肥相關藥物達成許可協議

與輝瑞就減肥相關藥物達成許可協議，復星醫藥(2196)開市早段大升逾6%。

復星醫藥公布，控股子公司藥友製藥、復星醫藥產業與輝瑞(Pfizer)共同簽訂《許可協議》，由藥友製藥就口服小分子胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)激動劑(包括YP05002)及含有該活性成分的產品授予輝瑞於全球範圍獨家開發、使用、生產及商業化的權利，許可領域包括人類、動物所有適應症的治療、診斷及預防。

根據協議條款，藥友製藥將完成YP05002於澳洲的I期臨床試驗，並授予輝瑞在全球範圍內進一步開發、生產和商業化的獨家許可。藥友製藥將獲得1.5億美元的首付款，並有資格獲得與特定開發、註冊和商業里程碑相關的最高達19.35億美元的里程碑付款，以及產品獲批銷售後的分層特許權使用費。

本次許可的小分子胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)激動劑由藥友製藥自主研發並擁有自主知識產權，擬用於代謝領域相關疾病的治療，潛在適應症包括但不限於長期體重管理、2型糖尿病、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)(即非酒精性脂肪性肝炎)等。

復星醫藥董事長陳玉卿表示：「此次與輝瑞達成全球合作，是復星醫藥創新引領和深度國際化戰略的又一重要里程碑。復星醫藥始終致力於解決未被滿足的臨床需求，我們期待與輝瑞携手，加速YP05002的全球開發和商業化進程，旨在共同努力應對肥胖和代謝性疾病患者面臨的挑戰。」