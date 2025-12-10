內地11月CPI按年升0.7%　去年3月以來最大升幅　受食物價格帶動

內地公布11月通脹數據，國家統計局指出，當月居民消費價格指數按年升0.7%，扣除食品和能源價格的核心CPI升幅為1.2%。



食品價格按月由跌轉升

數據顯示，CPI按年上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，爲2024年3月份以來最高，按年漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲拉動。食品價格由上月下降2.9%轉爲上漲0.2%，對CPI按年的影響由上月下拉0.54個百分點轉爲上拉0.04個百分點。食品中，鮮菜價格由上月下降7.3%轉爲上漲14.5%，爲連續下降9個月後首次轉漲，對CPI按年的上拉影響比上月增加約0.49個百分點；鮮果價格由上月下降2.0%轉爲上漲0.7%；牛肉和羊肉價格分別上漲6.2%和3.7%，漲幅均有擴大；豬肉和禽肉類價格分別下降15.0%和0.6%，降幅均有收窄。能源價格下降3.4%，降幅比上月擴大1.0個百分點，其中汽油價格降幅擴大至7.5%。

食品價格在11月由跌轉升。（視覺中國）

若與10月相比，CPI跌0.1%。數據顯示，主要受服務價格季節性下降影響。服務價格下降0.4%，影響CPI按月下降約0.16個百分點。其中，節後出行需求季節性回落，賓館住宿、飛機票、旅行社收費和交通工具租賃費價格分別下降10.4%、10.2%、6.2%和3.6%，合計影響CPI按月下降約0.13個百分點；房屋租賃進入淡季，房租價格下降0.2%。受國際油價變動影響，國內汽油價格下降2.2%，影響CPI按月下降約0.07個百分點。

11月PPI按年跌2.4%

國家統計局數據顯示，11月份，工業生產者出廠價格（PPI）中，生產資料價格按年下降2.4%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.79個百分點。其中，採掘工業價格下降6.1%，原材料工業價格下降2.9%，加工工業價格下降1.9%。生活資料價格下降1.5%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.38個百分點。其中，食品價格下降1.5%，衣着價格下降0.3%，一般日用品價格上漲1.1%，耐用消費品價格下降3.6%。

國家統計局指出，數據顯示，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現，相關行業價格同比降幅收窄。重點行業產能治理持續推進，市場競爭秩序不斷優化，煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格同比降幅比上月分別收窄3.8個、2.0個和0.7個百分點，均已連續多個月收窄；新能源車整車製造價格降幅比上月收窄0.6個百分點。