萬科20億元人民幣境內債展期方案　據報有3名債權人反對

萬科（2202）早前宣布計劃將一筆20億元人民幣境內債展期一年，債權人據報在今日（10日）召開會議，而萬科再次爭取債券持有人支持債券展期的計劃，以免違約。



報道指，萬科20億元人民幣將於12月15日到期。境內債券的持有人會在今日上午10時召開線上會議，並將於周五對萬科提出的債券展期一年方案進行投票。該方案需要獲得至少90%債券持有人批准。目前已有至少3位投資者表示反對。

萬科企業。﹙路透社﹚

擬尋求展期12個月

萬科最初的計劃只是將債券兌付推遲12個月，沒有任何前期支付或分期付款。報道指，萬科代表周二聯繫了部分債券持有人，表示願意支付該筆境內債部分利息，但未有具體說明支付比例。據報至少有2位債券持有人表示對修改方案不感興趣。萬科還要求延長這筆債券的寬限期，以便修改方案。

債券持有人還將對另外兩項條款更優厚的議案進行投票，議案要求萬科按時支付利息並增加一些增信措施。債券承銷商並未說明這兩項新增議案是由公司還是債權人提出的。無論投票結果如何，最終取決於萬科決定是否接受及實施方案。

萬科。﹙路透社﹚

日前報道指，周日部分債券持有人向深圳市政府官員表達了對展期計劃的擔憂，深圳官員仍呼籲債券持有人理解萬科當前財務困境，並表示現有展期方案已無太多改善空間。

未來數月對萬科尤為艱難，截至2026年中，將有134億元公開發行債券到期或面臨提前贖回壓力。

兩隻萬科境內債升停板

另一方面，萬科多隻境內債上揚，其中「21萬科06」、「21萬科02」升超過20%，臨時停牌，「22萬科02」﹑「23萬科01」漲超7%，「22萬科04」漲超5%。