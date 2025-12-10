AI泡沫論｜橡樹資本創辦人﹕已存投機性質　質疑科企長債息合理性

人工智能（AI）既為2025年投資市場的關鍵詞，不過隨著投資者高度聚焦AI相關領域後，投資者開始關注有關領域是否已出現泡沫。橡樹資本（Oaktree Capital Management）聯席創辦人馬克斯（Howard Marks）表示，雖然今年美國數據中心相關信貸交易已超過1,610億美元，但AI技術的需求增長完全不可預測，投資者目前的行為具投機性質。



馬克斯質疑投資者為AI基建設施提供資金的合理性，指甲骨文、Meta和Alphabet都發行了30年期債券來為AI業務集資，就後兩者而言，債券息率僅比同年期的美國國債高出100個基點或更少，為了獲得收益幾乎與無風險國債相當的固定收益投資，而承擔30年的技術不確定性，反問這是否明智，而且，這些以債務融資的晶片和數據中心投資，能否在30年內維持其生產力水平，從而償還這些債務，也存在疑問。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

他又指出，科技巨頭正在承擔激進的債務，以參與這場贏家通吃的AI競賽，這種巨額投入可能旨在排擠小型競爭對手。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

馬克斯同時警告，AI給就業前景帶來了可怕的影響，並質疑在生產力提升的同時，是否會有足夠多的人能夠負擔得起額外的商品。

他說，少數受過高等教育的億萬富翁，將被視為創造了導致數百萬人失業的技術，擔心這將加劇社會和政治分裂，並使世界容易滋生民粹主義煽動。