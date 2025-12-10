聯儲局議息前瞻｜RBC﹕或鷹派減息　按經濟情況　短期內無需再減

美國聯儲局即將於當地時間周三（10日）公布議息結果，加拿大皇家銀行（RBC）環球資產管理美國固定收益主管安傑伊·斯基巴表示，在今次會議當局可能會減息，但美國的經濟動能或使得「無需再進一步減息」。



該行的基本假設是減息，但可能是一次帶有鷹派色彩的減息，並可能暗示隨後暫停加息。斯基巴說﹕「在我們看來，通脹和勞動力市場資料應促使聯儲局在多次減息後選擇暫時按兵不動，並在明年初根據經濟情況的發展進行評估。市場參與者將密切關注持不同意見的委員，包括主張更大幅度減息的委員，也包括認為美國經濟當前無需減息的委員。就我們而言，本次降息之後，隨著我們預計美國經濟在2026年加速增長，再次減息的必要性可能就不存在了。出於政治原因(例如美聯儲領導層在5月更替)，我們可能會看到一次減息，但經濟本身在可預見的一段時間內可能無需再次減息。」

另一方面，據市場分析，聯儲局FOMC會議料將成為近年來最具爭議的一次，分析師預計，在12位有投票權的票委中，多達五位將持不同意見，這強化了市場上關於聯儲局正變得更加政治化的論調。市場尚未定價美聯儲的政治化風險。自2019年以來，FOMC還沒有在一次會議上出現過三位或三位以上的異議者。分析師現在預計這種分歧局面將會持續，到2026年，聯儲局一致通過政策決定的情況將會變得十分罕見。