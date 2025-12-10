太地與陸家嘴上海新地標前灘廣場　兩座甲廈開始預租

太古地產﹙1972﹚宣布推出「前灘廣場」（Qiantan Place），由太古地產與陸家嘴集團攜手開發，項目包括 「前灘廣場一座」(One Qiantan Place）及「前灘廣場二座」（Two Qiantan Place）兩座甲級辦公樓，屬前灘太古里綜合發展項目擴建後的辦公樓部分。

太地指出，前灘廣場的命名靈感源自太古地產在香港的兩大旗艦項目 — 太古廣場（Pacific Place）及太古坊（Taikoo Place），印證太古地產對上海市場的長遠信心。前灘廣場坐落上海前灘國際商務區，該區已發展為成熟的綜合商業樞紐，匯聚眾多中資及跨國企業總部。

前灘廣場預計於2026年年底落成，現已正式開始預租。兩座辦公樓的總建築面積約12.56萬平方米，其中前灘廣場一座提供30層優質辦公空間，前灘廣場二座則為24層。

該公司辦公樓業務董事Don Taylor表示：「浦東新區作為核心商務樞紐，憑藉中國（上海）自由貿易試驗區的戰略地位，展現龐大發展潛力。前灘已成為高度整合的營商熱點，持續吸引全球投資者、大型中資及跨國企業，以及頂尖人才匯聚。憑藉前灘太古里的成功經驗，我們很高興推出這兩座面向未來的辦公樓，實踐我們打造集創新、可持續發展與社區歸屬感於一體的未來辦公空間之承諾。我們非常高興與陸家嘴集團再度合作，攜手把前灘廣場打造為地標級辦公空間，迎合上海辦公樓市場追求卓越品質趨勢，滿足優質租戶對員工身心健康及工作效率的雙重追求。」

太地又稱，經過十多年戰略規劃與開發，前灘已蛻變為充滿活力的城市樞紐，其里程碑之一，是2021年9月太古地產與陸家嘴集團聯合打造的前灘太古里正式開業，成為深度融合國際化視野及本土優勢的指標性項目，並為雙方合作發展前灘廣場奠定基礎。現在前灘太古里迎來擴建升級，擴建項目總佔地面積為6.38萬平方米，規劃的地上地下總建築面積約38.1萬平方米；其中零售部分面積增至 26.7萬平方米，新增約14.7萬平方米奢侈品及生活零售空間，較現有零售面積逾倍增長。

上海是太古地產在中國內地業務規模最大（按面積計算）的城市。公司目前在上海擁有三個主要發展項目，分別位置浦西的興業太古滙、負責活化與管理的張園項目，以及與陸家嘴集團在浦東合作發展的前灘太古里（包括前灘廣場），以及陸家嘴太古源，其中陸家嘴太古源標誌著太古地產首次在中國內地推出高端住宅。