IMF上調明年中國經濟增長預期至4.5%　促採取更大膽刺激措施

國際貨幣基金組織(IMF)上調對中國經濟成長的預測，並呼籲北京出台「更有力的政策方案」，以減少中國經濟對出口和投資的依賴。

上調中國經濟增長預期至4.5%

彭博報道指出，在第四條款磋商的簡短總結中，IMF表示目前預計中國經濟2025年將成長5%，2026年成長4.5%，增速高於其10月份最近一次預測。周三發布的公告顯示，展望未來，「長期存在的結構性挑戰」有可能成為經濟成長的拖累。

報告指出，「儘管經濟成長保持韌性，但由於國內需求疲軟和通縮壓力，經濟失衡依然顯著。關鍵的政策重點是向消費拉動型成長模式轉型。」

IMF報告指，內地關鍵的政策重點是向消費拉動型成長模式轉型。（視覺中國）

轉向以內需驅動的成長模式

IMF進一步敦促中國採取更大膽的行動，轉向以內需驅動的成長模式。IMF中國事務主管Sonali Jain-Chandra在公告中表示，「中國龐大的經濟規模和日益加劇的全球貿易緊張局勢，使得依賴出口來維持強勁成長的可行性降低。相對於貿易夥伴而言，較低的通膨率導致實際匯率貶值，從而促進了出口成長並支撐了經濟成長。」

IMF稱，因此，外部失衡現象日益明顯，預計2025年，中國的經常賬戶盈餘將達到國內生產毛額的3.3%。

人民幣被低估8.5%

2025年早些時候，IMF基於去年經常賬戶盈餘占GDP 2.3%來估算，認為人民幣被低估了8.5%。據彭博計算，今年第三季度經常賬戶盈餘佔GDP達到3.4%，為2010年底以來的最高水平。

IMF對中國為促進消費推動經濟成長所做的努力表示讚賞，但同時呼籲在幾個關鍵領域「更加緊迫地」採取行動。Jain-Chandra表示，這包括「通過更具擴張性的宏觀經濟政策和配套改革來解決失衡問題，以降低家庭過度儲蓄」。

IMF還呼籲北京在通縮周期過後，中期實施「持續的財政整頓」，以穩定政府債務。