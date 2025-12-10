商湯創始人湯曉鷗遺孀創慈善基金助港發展AI　首批捐2千萬予大學

內地AI科企商湯（0020）聯合創始人湯曉鷗遺孀，現任港交所（0388）董事總經理兼CEO顧問楊秋梅創立的銘新慈善基金，今日（10日）正式啟動。



該筆基金旨在培育人才、推動創新和扶助學子，主要希望吸引AI領域優秀學者和學生。首階段捐贈2,000萬元予大學，各有1,000萬元，分別成立「湯曉鷗工程學教授席」和「湯曉鷗獎學金」。

內地AI科企商湯（0020）聯合創始人湯曉鷗遺孀，現任港交所（0388）董事總經理兼CEO顧問楊秋梅（圖右三）創立的銘新慈善基金。（鄭文玥攝）

首階段2000萬元予教授、學生 港三校有份

楊秋梅解釋，基金英文名稱「 Sophie and Sean 」源自其與丈夫湯曉鷗教授的英文名，中文名稱則源自《禮記》「苟日新，日日新，又日新」。

湯曉鷗生前是商湯（0020）聯合創始人。（資料圖片）

基金首階段主要支持大學教育，向香港中文大學捐贈1,000萬港元作為種籽基金，設立「湯曉鷗工程學教授席」，助力大學延攬國際優秀學者，推動工程領域科研，以期培養優秀後輩、傳承湯教授育才理念。

另外，基金設立了1,000萬元的「湯曉鷗獎學金」，供香港中文大學、香港大學、香港科技大學，及新加坡南洋理工大學頒發予從事人工智能領域研究的優秀博士生，藉此促進產學融合、拓展人工智能的應用場景，及拓闊青年在創科及創業方面的機遇，預料惠及逾30名學生。

基金將持續朝三大方向發展，包括：積極拓展與香港、內地及海外大學的合作，擴展獎學金及研究資助項目至全球各地，並促進國際學術交流；在各學習階段推動 STEAM （科學、技術、工程、藝術和數學）教育，培育更多未來科技人才，及透過提供經濟援助，支援有特殊教育需要和來自基層家庭的學生，促進其全面發展，推動社會共融。

促學術交流 日後發展至內地、美國

之所以選擇在港資助，楊秋梅指出，因為「香港是我們的家」，她憶述指，湯曉鷗於2023年12月不幸離世，在其離世之前曾在中大擔任信息工程學系教授，並創立了中大多媒體實驗室（MMLab），培養了超過130名博士生。其在世的時候，兩人曾資助湯曉鷗母校，中國科學技術大學約40名學生的生活費，亦曾資助麻省理工學院等。

湯曉鷗。(資料圖片)

楊秋梅強調，儘管現在有一些聲音，是希望隔斷學術交流，但其認為人才的培養不應當有國界，應當促進交流。她指出科研有三大關鍵即原創性，人才及學術交流。

她希望日後逐漸將資助的範圍，擴展至內地和美國，其設想例如三年後，全球有十間大學均有其基金的資助項目。

具體交予大學執行 冀平均發展AI各細分領域

楊秋梅指出，其會將選擇學生以及具體執行的細節交給各個大學，以資助博士生的1千萬元為例，受資助的每間大學每年約有4位學生可獲得資助。

問及對於資助成果的預期和檢閱，她希望學校每年只需簡單報告，學生的姓名以及當下的學術成果即可，希望學生可以對AI領域有熱情，創新能力以及原創想法。

中大副校長（教育）金國慶則指出，揀選學生以學術表現為核心，會綜合學業成績，學校的QS排名以及GPA等，亦會兼顧協作能力、領導力等綜合質素。此外，因AI領域分支眾多，包括大模型、視覺、機械人等等，希望可以在各領域平均兼顧。

此外楊秋梅表示，其現時在港交所擔任行政總裁顧問，成立新基金屬獨立行為。港交所行政總裁陳翊庭出席致辭時指，新基金成立不僅是繼承湯曉鷗理念重要里程碑，也將善意與機遇傳播至更廣。