畢馬威﹕港IPO集資額再稱冠全球　料明年可延續強勢｜新股IPO

港股今年新股市場相當熱鬧，畢馬威最新發佈的《中國內地與香港IPO市場2025年回顧與2026年展望》指出，預期全年新股集資額2,721億元，重奪全球IPO市場榜首，繼2019年後再度登上首位。今年A+H上市宗數創下新高，佔全年募資總額逾半，帶動本港IPO市場表現冠絕全球。截至2025年12月7日，香港上市申請數量創紀錄高位，合共超過300宗，其中包括92宗A+H上市申請，為香港IPO市場於來年延續強勁表現奠下穩固基礎。



畢馬威指出，2025年全球IPO市場共籌集1,584億美元，上市宗數達1,227宗，募資規模和上市宗數分別按年增長18%及下降4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示：「全球主要IPO市場於2025年呈上升趨勢，其中香港的募資額為去年的三倍，成為推動全球IPO市場復甦的最大單一貢獻者，進一步鞏固其作為國際金融中心的領先地位。受惠於市場氣氛改善以及大量潛在的新股項目，我們預期此上升趨勢將延續至2026年。尤其是人工智能技術，隨著其日趨成熟並在各行業中更廣泛採用，相關企業的上市步伐料將加快。」

香港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2,721億元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。年內，香港完成了17宗A+H上市，為歷來最多，進一步印證香港作為連接內地與國際資本市場橋樑的獨特優勢。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示：「香港重登全球IPO市場榜首，充分展現了其資本市場的韌性和國際金融中心的地位。越來越多高科技及生物科技企業選擇來港上市，凸顯出本地支持政策及健全監管環境的吸引力。同時，外資參與度持續提升，進一步彰顯香港作為中國資產及高科技投資門戶的優勢。隨著政策持續推動創新及新經濟領域的發展，除了A+H上市的持續勢頭外，預期2026年也將是高科技上市的關鍵一年，進一步鞏固香港作為環球資本市場領導者的地位。」