滙豐CEO艾橋智談及重組理念﹕力推單一責任制　繼續推進轉型計劃

滙豐控股（0005）行政總裁艾橋智接受外電訪問時表示，在他15個月前開始對銀行進行徹底重組之前，沒有足夠的管理人員對各自業務的業績完全負責。



艾橋智指出﹕「我們實現了從零責任制到如今的轉變，以前所有業務都實行雙重或多重責任制，而現在我們約60%的收入都是在單一責任制下產生的，這非常重要。」

為了使滙豐成為一家更精簡、更高效的銀行，還有更多工作要做，他正在繼續推進一項轉型計劃，已經涉及到數千人被裁、多項業務關閉以及另一些業務合併。「我們不可能一夜之間解決簡化問題，這將是一個循序漸進的過程，我們需要堅持不懈，一個季度一個季度、一個月一個月地努力，直到取得預期成果。而這個過程仍在繼續。我們還沒有到達終點。」

滙豐行政總裁艾橋智。(資料圖片)

艾橋智指出，向該行逾20萬名員工推廣人工智能（AI）的努力進展順利，認為提高資源利用率並非可選項，因為這關係到人們在未來五年內能否在職場中保持競爭力。

他在接受彭博採訪時表示，在思考如何讓滙豐適應未來發展時，運用了自己作為工程師的專業經驗。他毫不猶豫消除銀行的複雜性和拖累因素，事物並非天生複雜，而是因為缺乏關注而變得複雜。因此，將注意力集中在簡化上，才能開始着手解決問題。