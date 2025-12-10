大新料明年港經濟增長放緩至2.4%　恒指上半年望試28200點

大新金融集團今日發表2026年經濟及市場展望，預期本港經濟增長或放緩至2.4%，恒生指數上半年有望挑戰28,200點，本港樓價或升約3%。至於內地則持續尋求新增長動力。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒先表示：「 我們預料香港明年經濟增長放緩至 2.4%。內地經濟動力有放緩跡象，預料繼續為香港外貿表現帶來挑戰。另外，預期明年利率下降空間或有限，樓價升幅或維持約3%。就業市場或正經歷結構調整，消費及旅遊相關行業壓力較大，消費前景仍不明朗，而消費品價格仍有下行壓力。」

投資市場方面，溫嘉煒認為，港股估值近期回升，但內地經濟動力轉弱及外圍市場波動，或加劇避險情緒。恒指短線若跌穿24400點，或下試23500點。不過，南向資金持續流入及企業業績改善，若市場情緒回穩，恒指明年上半年有望挑戰28200點。創新科技、高息股及內需消費板塊前景或相對正面。

料內地經濟明年增長4.5%

內地經濟方面，他認為中美元首達成協議，降低部分關稅並延長「休戰期」，料有助減少不確定性。內地正加快拓展東盟及歐盟市場，並改善與部分西方國家的貿易關係。然而，內需指標普遍放緩，房地產疲弱及企業投資信心不足，短期刺激措施有限。集團預料內地2026年經濟增長或放緩至4.5%。

美貨幣政策寬鬆料受限

溫嘉煒又指出，美國經濟增長溫和，企業受惠減稅政策，投資及招聘或加快，全年經濟增長料維持約2%，但仍低於疫情前平均水平。然而，服務業通脹回落緩慢，商品價格受關稅推升，預料美國明年上半年通脹仍在3%左右徘徊，限制貨幣政策進一步寬鬆空間。