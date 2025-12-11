滙豐調查︰子女教育支出　家長平均預算約220萬　較實際差逾兩成

滙豐卓越理財發布最新《環球教育調查》結果，，深入探討中國內地及海外家庭如何為子女的環球教育作長遠規劃。研究顯示，香港教育在家長心目中的地位日益提升，近七成的受訪家長視香港為首選的環球教育目的地或重要的支援站。為實現子女的學業目標，不少家長會及早為子女的學業前途作出規劃。

調查指出，有三成家長會在子女仍就讀小學時，已著手規劃他們的環球教育方向，甚至有部分父母於孩子出生前便已著手部署。調查發現，高達 71% 的家長表示會考慮為子女教育而移居香港，反映出他們對優質學習環境的高度重視。

然而，子女教育支出的預算與實際開銷之間仍存在明顯落差。家長平均預算約 220 萬元，但實際支出普遍達 280 萬元，相差超過兩成。造成這一差距的主要因素包括學費上升、學業期延長及住宿成本增加，而通脹更令開支壓力進一步加劇。為縮窄資金缺口，越來越多家庭採取兼顧長短期目標的綜合理財方案。

根據調查結果，72% 的家長以投資回報作為主要教育資金來源；超過一半的受訪者動用退休儲備或既有積蓄，亦有不少家長透過調整個人消費以支持子女教育開支。這些趨勢顯示家長在理財及教育規劃方面的前瞻性與紀律正不斷提升。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務卓越理財客户策劃及戰略合作主管楊思敏表示：「教育是父母最有意義的投資之一。我們的研究發現，家庭不僅尋求財富管理產品，更需要值得信賴的夥伴，能夠理解他們的目標並提供全方位支援。滙豐卓越理財致力協助家長在子女每一個求學階段都能安心規劃、穩健理財。」