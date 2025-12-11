華納兄弟探索爭奪戰　特朗普暗示﹕反對任何不包括CNN交易方案

網上影視串流平台Netflix及派拉蒙兩者均有意收購華納兄弟探索（WBD），日前美國總統特朗普更表明或會介入有關交易。特朗普最新暗示，將反對華納兄弟探索任何不包括CNN新所有權內容的交易。



特朗普周三在白宮與商界領導人會面時表示，「我認為任何交易都應該保證並確定CNN是交易的一部分，或者單獨出售。」

他補充道﹕「我不認為現在掌管那家公司和CNN的那些人應該繼續留任，他們是一群非常不誠實的人。我認為CNN應該和其他所有業務一起被出售」。

特朗普表示最擔心的是，CNN目前的管理層可能會得到回報，通過出售交易獲得的錢來繼續運營。

Netflix標誌：The Netflix App logo is seen on a television screen on March 23, 2018 in Istanbul, Turkey. （Getty）

Netflix已同意收購華納兄弟電視和電影公司及其HBO業務，交易估值為每股27.75美元。華納兄弟計畫在完成與網飛的交易之前，剝離其包括CNN在內的有線電視頻道。分拆計劃預計將於明年第三季度進行，華納兄弟財務總監Gunnar Wiedenfels將負責後續事宜。

派拉蒙正試圖以每股30美元全盤收購華納兄弟，包括CNN等有線電視網絡。

荷里活和華盛頓一直在密切關注特朗普對潛在交易的評論。派拉蒙天舞行政總裁戴維‧埃里森的父親拉利·埃里森是特朗普的支持者。

圖為美國企業家、甲骨文共同創辦人及董事長埃里森（Larry Ellison）。（甲骨文）

《華爾街日報》報導稱，戴維‧埃里森向特朗普承諾，如果他掌控CNN的母公司，將對這家長期以來飽受特朗普詬病的電視台進行全面改革。特朗普的女婿也參與了為埃里森的競購方案提供的融資支持。

埃里森指其方案更具價值

埃里森周三在致華納兄弟投資人的一封信中表示，其方案更具價值，也更有可能通過監管審查。他敦促投資者支持他對華納兄弟的股票收購要約。

特朗普還與Netflix的聯席行政總裁Ted Sarandos會面，特朗普沒有公開明確表態支持任何一方。周三，特朗普回避了有關庫什納是否參與其中的問題，但暗示他最終可能會考慮監管評估結果。