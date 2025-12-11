日央行前理事料至2027年加息4次　日本利率將升至1.5厘

日本央行將於下周舉行議息會議，外界普遍預期屆時當局將會加息0.25厘，將利率提高至0.75厘。日本央行前理事﹑與行長植田和男相識40年的早川英男更預期，明年及2027年，日央行將會額外加息3次，將利率調高至1.5厘。



早川英男於周三（10日）在接受《彭博》訪問時表示，「他們可能覺得自己已經完全落後了，植田和男可能會暗示這次加息之後周期也仍未結束。」

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

料下周加息至0.75厘

早川英男此番言論之際，市場普遍預期日本央行將於12月19日將借貸成本上調至0.75厘，這將是自1月以來的首次加息。此次會議的主要關注點將是日本央行如何表述未來的政策路徑。

他指出﹕「他們可能會恢復到大約每六個月加息一次的頻率」，又認為利率終點可能在1.5厘左右，這意味著除了下周預期的加息之外，還需要再加息三次。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

對於關注日本央行動態的人士來說，關鍵在於央行是否會就中性利率給出任何指引。中性利率是指既不刺激經濟、也不限制經濟的利率水平。日本央行此前曾表示，該水平介於1厘至2.5厘之間。

料將縮窄中性利率範圍

早川英男表示，決策者可能會根據更新的數據縮小利率的估計範圍，但他預計1月央行更新季度經濟展望時會有更多信息公佈；又指出植田和男在談到下周的政策會議時，態度幾乎毫不含糊，一系列評論共同發出了一個強烈的信號。

早前植田和男表示，決策者會就是否加息做出正確的決定，即使加息，政策環境也會保持寬鬆。