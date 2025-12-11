康健醫療伙輝瑞香港　向東華三院捐贈20價肺炎球菌疫苗

康健國際（3886）今日（11日）宣布，透過旗下康健慈善基金，捐贈首批200針的20價肺炎球菌結合疫苗予東華三院，協助弱勢社群加強呼吸道健康防護。該批疫苗由輝瑞香港生產，將透過東華三院的社區網絡，讓長者及經濟困難人士接種。



針對高風險群體 實踐醫社協作

康健醫療主席兼行政總裁蔡加讚表示，肺炎球菌感染對本港公共衛生構成持續威脅，長者及弱勢社群面臨的風險尤其顯著。他強調，是次捐贈旨在以實際行動推動「醫社協作」，透過社區網絡落實健康防護。

蔡加讚指出，是次捐贈旨在以實際行動推動「醫社協作」，透過社區網絡落實健康防護。(劉兆儀攝)

東華三院譚鑑標李慧翹醫療中心（北角）主管陳利指出，首批20針疫苗預計於2026年1月開始接種，目標在三個月內完成。受惠對象主要為高風險人士、長者及經濟困難者，實際安排將按個別情況評估。

20價疫苗以「一針過」填補補打需求

目前，香港政府的「疫苗資助計劃」僅涵蓋15價及23價肺炎球菌疫苗。是次捐贈的20價疫苗屬於「一針過」接種方案，可填補既往疫苗補打需求的空隙，提供更便捷的防護選擇。

首批捐贈疫苗市值約28萬元

康健醫療集團營運總監陳振康表示，是次捐贈全數由康健慈善基金出資。

翻查資料，20價肺炎球菌結合疫苗市價約為每針1,400元。以首批捐贈200針計算，疫苗總市值約為28萬元。