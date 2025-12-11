港IPO「世一」惟申報質素惹關注　陳家強籲珍惜機遇︰得來不易

香港今年重奪全球首次公開招股（IPO）集資額榜首之位，惟IPO申報質素惹關注，香港上市公司商會主席陳家強表示，現時IPO（暢旺）的環境得來不易，希望各方都能珍惜機遇，確保有好的公司在香港上市，從而對投資者有所交代。他又稱，在當前環境下，企業管治與環境、社會及管治（ESG）比以往任何時候都更具深遠意義。



料明年IPO勢頭保持暢旺

陳家強出席2025年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」頒獎晚宴時接受傳媒訪問指出，考慮到現時仍有公司計劃來港上市，預期明年的市場勢頭有望繼續保持暢旺。

在激活市場方面，陳家強認為，除了現有的工作，政府和業界可多在投資者推廣方面下功夫，以期讓更多本地公司受惠於利潤增長。商會將從自身立場出發，進行相關的推廣工作。

對於近期市場關注的IPO申請質素問題，陳家強表示，相信監管當局注意到今年IPO案件比例增加，並關注到人手及處理案件的能力。他認為，監管當局提醒市場「要做足功課」，是一個很好及合適的提醒，並強調，現時的IPO（暢旺）的環境得來不易，希望各方都能珍惜機遇，確保有好的公司在香港上市，從而對投資者有所交代。

左起︰雷添良及陳家強

雷添良：香港ESG續發展 不放慢腳步

另外，「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」評審委員會主席雷添良指出，各得獎企業在追求卓越企業管治與ESG的道路上付出了努力，並在此過程中為商界、環境及社會帶來了積極成果。此外，更多公司已制定《董事局成員多元化政策》，部份企業在董事會性別多元化方面表現尤其突出，女性董事比例已超越五成 。

被問及美國市場ESG趨勢減緩，雷添良表示，香港仍然在ESG的道路上繼續前行，不會放慢腳步，因為這是正確的選擇。

本年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」獎項一如往屆，共設六個組別，包括：恒生指數成份股公司、恒生綜合指數成份股公司、恒生中國（香港上市）100指數成份股公司、不同投票權及未有盈利公司、其他及創業板公司，以及新上市公司。在企業管治或ESG實務方面表現卓越的公司，獲頒發卓越獎或嘉許狀，以作公開表揚。