甲骨文的AI豪賭　是陷阱還是機會？｜財經拆局

美股AI圈最近又上演「魔幻劇情」。

甲骨文手握5233億美金RPO（在手訂單），按年暴漲438%，雲業務增速飆到34%，結果FY26Q2盤後股價狂跌11%！

一邊是訂單拿到手軟、AI佈局火力全開，一邊是現金流虧出天際、利潤率沒達標，這波操作讓投資者直接看懵：

是市場反應過度，還是甲骨文的AI豪賭藏着隱憂？

今天就來扒一扒這隻「數據庫老大哥」的Q2成績單，聊聊它的甜蜜與煩惱。

先說說最刺激的「大跌名場面」——為什麼手握5k億訂單還能跌這麼狠？

答案藏在兩個核心痛點裏：一是現金流「亮紅燈」，二是利潤率「沒達標」。

先看現金流，這簡直是「暴擊現場」：本季自由現金流直接幹到-100億美元，比市場預期的-52億多虧了近一倍；經營現金流也從上個季度的81億驟降到21億，相當於「賺錢能力」短期腰斬。

要知道投資者最看重「真金白銀」，你說未來訂單多，但現在不僅不賺錢還倒貼錢，市場自然會慌。二是AI利潤率沒達到預期，OCI數據中心的AI利潤率目前才14%，離管理層承諾的30%-40%還差一大截，大家擔心「砸錢擴產卻賺不到錢」，這才用腳投票。

不過先別急着慌，這季財報藏着不少「反轉亮點」，細扒下來全是乾貨。

先看核心數據：總營收160.6億美元，按年增長13%，雖然比預期的162.1億差了1.5億，但增速比去年同期的9%快了不少；Non-GAAPEPS2.26美元，直接甩預期的1.64美元一條街，按年暴漲51%（不過這裏要說明下，有27億美元是出售股權的收益，剔除後淨利率21.4%，也不算差）。

真正的「壓艙石」還是RPO，從上個季度的4550億漲到5233億，按月多了680億，相當於FY26全年670億營收目標的近8倍！

更關鍵的是，新增訂單不再只靠OpenAI，Meta、英偉達這些巨頭都來簽單，客戶結構越來越多元，這意味着未來營收不是「單點依賴」，而是「多點開花」，這訂單儲備簡直是「富得流油」。

再看業務板塊，雲業務已經成了「頂樑柱」。

雲收入（IaaS+SaaS）80億美元，佔總營收的50%，按年增長34%，比去年24%的增速快了一大截。

其中雲基礎設施（IaaS）更是「增速王者」，41億美元的收入按年暴漲68%，GPU相關收入直接翻倍還多（增長177%），甩行業競爭對手幾條街。

雲數據庫業務也不含糊，按年增長30%，自治數據庫漲43%，最絕的是多雲業務，按年暴漲817%，相當於「在對手的地盤上搶生意」還搶得風生水起。

雲應用（SaaS）雖然增速11%看似平淡，但藏着「未來大招」：經過銷售團隊重組，「行業應用+Fusion應用」的交叉銷售開始發力，很多客戶都是「打包下單」，訂單規模越來越大。而且雲應用遞延收入增長14%，比當季收入增速還快，這意味着未來幾個季度的應用收入大概率會加速上漲。另外，Fusion雲ERP增長18%，NetSuite雲ERP增長13%，傳統強項依然能打。

除了雲業務，甲骨文的「AI+數據庫」戰略簡直是「王炸級佈局」。

現在五大AI模型都跑在甲骨文雲上，它還把數據庫升級成「AI向量數據庫」，能把企業私有數據（比如營收、客戶訊息）和公開數據（比如關稅、行業政策）都「向量化」，讓AI模型既能讀懂這些數據，又不用擔心泄露，企業問「鋼材漲價對利潤的影響」，AI直接就能算出來，這對企業來說簡直是「效率神器」。

再來看看多雲佈局，現在甲骨文在AWS、Azure、GCP三大雲平台上已經有45個多雲區域，未來還要再新增27個，還推出了「多雲通用額度」——客戶買一次服務，在任意雲上都能用，價格還一樣，這波操作直接解決了企業「跨雲使用麻煩」的痛點，難怪多雲業務增速能飆到817%。

產能擴張也沒閒着，目前運營着147個數據中心區域，還有64個在規劃中，數量比所有云競爭對手都多。上季度交付的GPU容量比上一季度多50%，德克薩斯州的SuperCluster已經交付了9.6萬個NVIDIA Grace Blackwell GB200GPU，這產能儲備，就是為了接住AI巨頭的算力訂單。而且甲骨文的數據中心硬件能「小時級重新配置」，客戶需求變了能快速調整，700多家AI客戶（包括大模型提供商）能快速消化空閒產能，比如優步在OCI上用了300多萬個內核，Temu黑五期間接近100萬個內核，都穩穩頂住了高峰流量。

甲骨文董事長艾利森。（GettyImages）

說完亮點，再聊聊大家最關心的「風險點」——債務和現金流。

截至25年8月，甲骨文短期+長期債務1116億美元，現金及等價物才104.5億美元，看起來「手頭有點緊」，但管理層藏着「融資三板斧」，根本不用慌：第一招是客戶自帶晶片，甲骨文不用花錢買GPU，只出租賃和人力成本；第二招是向供應商租賃晶片，不是直接購買，支出和收入能同步；第三招才是傳統債務融資。管理層說了，實際要籌集的錢遠低於市場預測的1000億美元，還承諾維持投資級債務評級，這波「資金操作」相當靈活。

至於大家擔心的AI利潤率，管理層也給了說法：現在14%的利潤率低，是因為處於快速擴建階段，多數產能還沒投運，等加速交付、大部分產能跑起來，很快就能達到30%-40%的目標區間。而且資本開支雖然漲到120億美元（高於預期的82.5億），但花的錢都在「創收設備」上，土地、建築靠租賃，交付前不用付費，設備採購集中在建設後期，現金支出能快速轉化為收入，不是「亂砸錢」。

展望未來，甲骨文的野心可不小：

FY26財年銷售目標維持670億美元不變，資本開支上調到500億美元，就是要趁AI基建風口「加碼擴產」。

FY26Q3的業績指引更是亮眼：雲總收入增速預計37%-41%（美元計價40%-44%），總營收增速16%-18%（美元計價19%-21%），Non-GAAPEPS也會增長12%-14%。管理層信心滿滿，說靠着強勁的RPO、加速交付的產能、AI與產品的深度融合，未來幾個季度收入和收益會加速增長。

現在問題來了：甲骨文現在值得抄底嗎？

其實關鍵要看三個信號：第一，RPO能不能繼續保持高增長，後續有沒有更多大額訂單；第二，OCI的AI利潤率能不能如期提升，產能投運後能不能快速賺錢；第三，自由現金流能不能轉正。

如果這三個信號都達標，那現在的大跌可能就是「黃金坑」。

但如果現金流和利潤率遲遲沒改善，淡倉可能還會繼續發力，想抄底的話不妨再等等。